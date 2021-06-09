Європарламент дав "зелене світло" запровадженню COVID-сертифікатів: коли їх почнуть використовувати

Ці документи мають почати використовуватися від 1 липня і діятимуть впродовж 12 місяців.

Європейський парламент схвалив запровадження цифрових COVID-сертифікатів, які мають полегшити подорожі в межах ЄС в умовах пандемії і сприяти економічному відновленню країн-членів.

Як повідомляється на сайті Європарламенту, "за" відповідний регламент для громадян країн-членів ЄС проголосували 546 євродепутатів, "проти" - 93, і "утримались" - 51, а за регламент для громадян третіх країн віддали свої голоси "за" 553, "проти" - 91 і "утримались" - 46.

Варто зазначити, що тепер відповідний законодавчий акт має схвалити Рада ЄС, а потім він буде опублікований в Офіційному журналі ЄС, щоб цифрові COVID-сертифікати стали чинними і почали використовуватися від 1 липня 2021 року.

Усі країни-члени ЄС будуть приймати сертифікати із зазначенням даних про щеплення від COVID-19, про негативний результат останнього тесту або одужання від коронавірусної хвороби. На практиці це мають бути три різні сертифікати.

Зазначається, що сертифікати мають видаватися на безоплатній основі національними органами країн, бути доступними у цифровому або паперовому вигляді та містити QR-код. Водночас ці сертифікати не будуть передумовою для вільного переміщення і не розглядаються як проїзний документ. Усі країни ЄС повинні приймати сертифікати про щеплення, видані в інших державах-членах для вакцин, дозволених Європейським агентством з лікарських засобів (EMA).

Депутати Європарламенту закріпили домовленість різних інституцій ЄС про те, що країни-члени ЄС не зможуть запроваджувати додаткові обмеження на подорожі власників цифрових сертифікатів, зокрема такі як карантин, самоізоляція або тестування, за винятком, коли такі заходи будуть необхідними і пропорційними для захисту громадського здоров'я. У цьому зв'язку враховуватимуться епідеміологічні дані від Європейського центру профілактики та контролю захворювань, і про запровадження таких додаткових заходів треба повідомляти інші країни-члени ЄС і Єврокомісію заздалегідь - за 48 годин, а громадськість сповіщати за 24 години до набуття чинності такими змінами.

Нагадаємо, сім країн Європейського Союзу 1 червня почали видавати цифрові сертифікати вакцинації, за місяць до запуску програми за всім блоком. Це Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Греція, Хорватія і Польща. 8 червня міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що Україна запровадить цифрові COVID-сертифікати через 10-14 днів після того, як відповідні документи будуть запроваджені у Європейському Союзі.

Що таке COVID-сертифікат, яку інформацію в нього вноситимуть і які перспективи для українців, читайте у матеріалі за цим посиланням.

Новини України: у Мінцифрі обіцяють, що громадяни отримуватимуть сертифікати вакцинації від 1 липня

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