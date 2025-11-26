Європарламент оновив механізм призупинення безвізу

Євросоюз / © УНІАН

Європарламент оновив механізм ЄС, який дозволяє тимчасово призупиняти безвізовий режим для громадян третіх країн у разі порушень правил в’їзду чи безпеки.

Про це написав кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк у соцмережі Х.

Оновлені законодавчі норми Європейського Союзу, що стосуються потенційного скасування безвізового режиму для третіх країн, набудуть чинності в середині грудня, а саме на двадцятий день після проведення офіційної церемонії підписання.

Ключові зміни та умови скасування

Після впровадження цих змін Європейський Союз отримує право анулювати безвізові привілеї для будь-якої країни, яка демонструє недотримання візової політики ЄС. Крім того, механізм скасування може бути ініційований у разі суттєвого погіршення двосторонніх відносин між ЄС та певною державою, наприклад, через зафіксовані порушення основних прав людини.

Новий регламент також передбачає спрощення процедури активації самого механізму призупинення.

Початковий термін призупинення дії безвізу збільшується з 9 до 12 місяців.

Цей первинний період може бути додатково пролонгований ще на 24 місяці, тоді як раніше максимальний термін продовження становив 18 місяців.

