Європарламент підтримав "транспортний безвіз" з Україною: що зміниться для українських водіїв

Українські водійські посвідчення не потрібно буде обмінювати на права міжнародного зразка.

У четвер, 10 листопада, Європейський парламент переважною більшістю голосів затвердив Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом з Україною, яку ще називають “транспортним безвізом”.

Про це повідомили на офіційному сайті Європарламенту.

За цей документ проголосували 586 депутатів Європарламенту, лише один був проти.

Угода скасовує необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів на двосторонні та транзитні перевезення в державах ЄС і дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

Крім того, угода дозволяє українським водіям використовувати чинні водійські посвідчення без необхідності отримувати міжнародні права.

Угода набула чинності від дня підписання 29 червня і діє до 30 червня 2023 року з можливістю продовження.

Після рішення Європарламенту документ ще має затвердити Рада ЄС.

Нагадаємо, 16 вересня цього року Володимир Зеленський підписав указ про затвердження угоди між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом.

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