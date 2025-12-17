ТСН у соціальних мережах

Європарламент схвалив заборону на імпорт російського газу

Закон про заборону імпорту російського газу повинна офіційно схвалити Рада ЄС, перш ніж він набуде чинності.

Євросоюз зробив крок до відмови від російського газу

Євросоюз зробив крок до відмови від російського газу / © Associated Press

Європейський парламент підтримав законопроєкт, який передбачає заборону на імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) вже на початку 2026 року. Імпорт трубопровідного російського газу країни ЄС поступово скорочуватимуть до 30 вересня 2027 року.

Про це повідомили на офіційному сайті Європейського парламенту.

Ухвалений законопроєкт також встановлює штрафи, які держави-члени ЄС застосовуватимуть до операторів за порушення нових правил.

Щоб усунути лазівки та зменшити ризик обходу правил, оператори повинні будуть надавати митним органам суворіші та детальніші докази країни виробництва їхнього газу перед його імпортом чи зберіганням.

«Це історична подія: ЄС робить гігантський крок до нової ери, вільної від російського газу й нафти. Росія більше ніколи не зможе використовувати експорт викопного палива як зброю проти Європи», — прокоментував ухвалене рішення депутат Європарламенту від комітету з питань промисловості, досліджень та енергетики (ITRE) Вілле Нійністьо з Фінляндії.

За план відмови від імпорту російського газу проголосувало 500 євродепутатів. 120 були проти, ще 32 — утрималися.

Тепер цей закон повинна офіційно схвалити Рада ЄС, перш ніж він набуде чинності. Очікується, що його погодження відбудеться на початку 2026 року.

Нагадаємо, за даними Greenpeace, чотири країни Євросоюзу — Франція, Іспанія, Бельгія та Нідерланди — від початку повномасштабного вторгнення РФ витратили на імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) значно більше коштів, ніж надали допомоги Україні.

