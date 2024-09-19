Європарламент ухвалив важливу резолюцію щодо України: до чого депутати закликали держави-члени ЄС

Євродепутати закликали країни ЄС зняти обмеження на удари України по РФ, прискорити постачання зброї та чинити тиск на Угорщину.

Європейський парламент закликав країни-члени ЄС дозволити Україні використовувати західне озброєння для ударів по військових цілях на території РФ.

Про це пише Interfax-Україна.

Резолюцію "Підтримка України країнами-членами ЄС" підтримали 425 євродепутатів під час голосування на пленарному засіданні ЄП у Страсбурзі в четвер, 19 вересня. Проти резолюції проголосували 131, утримались – 63 депутати.

"Європейський парламент закликає держави-члени негайно зняти обмеження на використання західних систем озброєння, поставлених в Україну, проти законних військових цілей на території Росії, оскільки це перешкоджає можливості України повною мірою реалізувати своє право на самооборону згідно з міжнародним правом та робить Україну вразливою до нападів на її населення та інфраструктуру", – йдеться в тексті документа.

У резолюції також зазначається, що недостатнє постачання військової допомоги та обмеження на застосування переданої зброї "ризикують підірвати зусилля, докладені дотепер".

"У зв'язку з цим ЄП повторює свої заклики до держав-членів виконати своє зобов'язання від березня 2023 року щодо постачання одного мільйона снарядів до України, прискорити постачання зброї, зокрема сучасних систем ППО та іншої зброї й боєприпасів, у відповідь на чітко визначені потреби, включно з ракетами Taurus", – підкреслили євродепутати.

Європарламент також підтвердив свою позицію, що всі держави-члени ЄС і союзники з НАТО повинні "колективно й індивідуально взяти на себе зобов'язання" щодо військової підтримки України та щороку виділяти на це щонайменше 0,25% свого ВВП. Водночас у резолюції наголошується, що державам-членам необхідно посилити співробітництво між собою в галузі ППО, щоб забезпечити відповідний захист від загроз повітряного простору ЄС і НАТО.

Крім того, Європарламент пропонує державам-членам ЄС:

зробити "конкретні кроки" для інтеграції України в політику і програми ЄС у сфері оборони та кібербезпеки в процесі вступу до ЄС;

виконати свої зобов'язання щодо створення військового виробництва на території України;

співпрацювати з українською оборонною промисловістю та сприяти її інтеграції в довгостроковій перспективі в оборонну технологічну та промислову базу ЄС.

ЄП також закликає інститути ЄС прискорити ухвалення Європейської стратегії оборонної промисловості, щоб "забезпечити своєчасну доступність і постачання оборонної продукції". Своєю чергою це дасть змогу своєчасно надавати військову підтримку Україні.

Крім того, депутати Європарламенту закликали усі держави-члени чинити тиск на Угорщину, щоб змусити її припинити блокаду Європейського мирного фонду, включно з нещодавно створеним Фондом допомоги Україні.

Нагадаємо, Путін отримав ніж у спину від союзника РФ. Індійські виробники зброї продавали європейським країнам артилерійські снаряди, а ті передавали їх Україні. Нью-Делі не втручається, щоб зупинити торгівлю, попри протести Москви.

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