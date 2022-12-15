Європарламент визнав Голодомор геноцидом українців та закликав інші організації і країни взяти з них приклад

Депутати Європарламенту у четвер, 15 грудня, ухвалили резолюцію, яка визнає Голодомор, заподіяний радянським режимом в Україні в 1932-1933 роках, геноцидом.

Про це йдеться на сайті Європарламенту.

Відповідне рішення підтримали 507 євродепутатів, 12 - виступили "проти" і 17 - утрималися.

У документі зазначається, що депутати Європарламенту "рішуче засуджують ці дії, які призвели до загибелі мільйонів українців, і закликають усі країни та організації, які ще не зробили цього, наслідувати їхній приклад і визнати це геноцидом".

"Відбілювання та прославляння тоталітарного радянського режиму і відродження культу радянського диктатора Йосипа Сталіна призвели до того, що Росія сьогодні є державним спонсором тероризму. Євродепутати також засуджують жахливі злочини Росії, які знову здійснюються проти українського народу, як-от цілеспрямоване знищення цивільної енергетичної інфраструктури України взимку. Резолюція звинувачує нинішній російський режим у порушенні суверенітету та територіальної цілісності України, прагненні ліквідувати Україну як національну державу та знищити ідентичність і культуру її народу", - йдеться на сайті Європейського парламенту.

Крім того, євродепутати хочуть, щоб ЄС і треті країни підвищили обізнаність про події Голодомору та інші злочини, вчинені радянським тоталітарним режимом. Також парламент закликає Росію, як основного правонаступника Радянського Союзу, вибачитися за усі злочини.

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