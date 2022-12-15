Європарламент визнав Голодомор геноцидом українців та закликав інші організації і країни взяти з них приклад

Євродепутати закликають Росію, як основного правонаступника Радянського Союзу, вибачитися за всі злочини.
Депутати Європарламенту у четвер, 15 грудня, ухвалили резолюцію, яка визнає Голодомор, заподіяний радянським режимом в Україні в 1932-1933 роках, геноцидом.
Про це йдеться на сайті Європарламенту.
Відповідне рішення підтримали 507 євродепутатів, 12 - виступили "проти" і 17 - утрималися.
У документі зазначається, що депутати Європарламенту "рішуче засуджують ці дії, які призвели до загибелі мільйонів українців, і закликають усі країни та організації, які ще не зробили цього, наслідувати їхній приклад і визнати це геноцидом".
"Відбілювання та прославляння тоталітарного радянського режиму і відродження культу радянського диктатора Йосипа Сталіна призвели до того, що Росія сьогодні є державним спонсором тероризму. Євродепутати також засуджують жахливі злочини Росії, які знову здійснюються проти українського народу, як-от цілеспрямоване знищення цивільної енергетичної інфраструктури України взимку. Резолюція звинувачує нинішній російський режим у порушенні суверенітету та територіальної цілісності України, прагненні ліквідувати Україну як національну державу та знищити ідентичність і культуру її народу", - йдеться на сайті Європейського парламенту.
Крім того, євродепутати хочуть, щоб ЄС і треті країни підвищили обізнаність про події Голодомору та інші злочини, вчинені радянським тоталітарним режимом. Також парламент закликає Росію, як основного правонаступника Радянського Союзу, вибачитися за усі злочини.
Нагадаємо, глава держави Зеленський привітав рішення Сенату Чехії про визнання Голодомору геноцидом українців.
Читайте також: