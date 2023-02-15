Європарламент закликав Грузію до помилування Саакашвілі, а Єврораду – до санкцій проти Іванішвілі

Євродепутати наголосили, що поводження з Саакашвілі – лакмусовий папірець відданості уряду Грузії європейським прагненням, включно зі статусом кандидата на вступ до ЄС, який країна досі не отримала.

Європарламент ухвалив резолюцію 15 лютого, в якій закликав владу Грузії звільнити експрезидента країни та громадянина України Міхеіла Саакашвілі, відправити його на лікування за кордон та запровадити санкції проти грузинського експрем’єра, олігарха Бідзіни Іванішвілі.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Європарламенту.

За резолюцію проголосували 577 депутатів, проти – 33, утрималися – 26.

У резолюції євродепутати висловили серйозну стурбованість через погіршенням стану здоров'я Саакашвілі, різку втрату ваги і можливість того, що політик був отруєний важкими металами під час свого ув’язнення.

Тож підписанти резолюції закликали грузинську владу звільнити Саакашвілі та дозволити йому отримати належне лікування за кордоном. Окрім того, депутати закликали президентку Грузії Саломе Зурабішвілі скористатися конституційним правом та помилувати ексглаву держави.

У резолюції також звертається увага на фундаментальну роль Іванішвілі у справі Саакашвілі "в межах особистої вендети". Відтак Європарламент закликав Єврораду та демократичних партнерів розглянути можливість запровадження санкцій проти експрем’єра Грузії за його роль у "погіршенні політичного процесу" в країні.

Депутати ЄП наголосили, що прогрес у проведенні європейських реформ у Грузії має бути знову поставлений на центральне місце в політиці. Поводження з Саакашвілі – лакмусовий папірець відданості уряду Грузії європейським цінностям і задекларованим європейським прагненням, включно зі статусом кандидата на вступ до ЄС, який країна досі не отримала.

Нагадаємо, 1 лютого Саакашвілі на судовому засіданні через відеозв'язок з тбіліської клініки Vivamedi показав на камеру, який має вигляд після перебування під вартою. Політик страшенно схуд, поскаржився на стан здоров’я та попросив про адекватне лікування.

Наступного ж дня МЗС України закликало владу Грузії негайно припинити знущатися над Саакашвілі та передати його Києву. У відомстві анонсували звернення до іноземних урядів та міжнародних організацій з закликом стати публічно на захист експрезидента Грузії.

Однак тоді Тбіліський міський суд не задовольнив клопотання про відтермінування покарання чи звільнення Саакашвілі за станом здоров’я.

Саакашвілі винесли смертельний вирок: заява президентки Грузії щодо війни в Україні - Коба Накопія

Читайте також: