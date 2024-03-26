"Європейцям доведеться взятися до роботи": Годжес відповів, чи переможе Україна у разі повернення Трампа до влади

За словами генерала, у Європі є країна, яка повинна бути більш зацікавленою у перемозі України, ніж інші.

Колишній командувач армії США у Європі Бен Годжес зазначив, що багато європейських друзів США мають причини бути вкрай стурбованими ймовірним поверненням Дональда Трампа до Білого дому, адже 45-й президент Сполучених Штатів не виявляє поваги до міжнародного права та завдає шкоди згуртованості НАТО.

Про це екскомандувач армії США сказав інтерв'ю BBC.

"Якби ми вже знали, хто буде наступним президентом, ми б були Росією. Але ми не знаємо, хто буде президентом. Я сподіваюся, що Байдена переоберуть не тому, що я підтримую всю його політику, а тому, що, на мою думку, адміністрація Трампа буде жахливою для Америки і нашої демократії", - сказав Годжес.

Він зазначив, що багато європейських друзів США мають причини бути вкрай стурбованими ймовірним поверненням Трампа у Білий дім. Він не виявляє поваги до міжнародного права та завдає шкоди згуртованості НАТО.

Він додав, що як Україна, Німеччина, Велика Британія, так і Франція - суверенні держави, які здатні на більше.

"Якщо скласти об’єднані економіки всього ЄС, це затьмарить те, що має Росія. Населення, економічний потенціал і набагато кращі об’єднані війська. Навіть якщо США не зроблять того, що вони повинні зробити в наших власних інтересах, адже в наших інтересах перемога України. Якщо ми цього не зробимо, загроза для Європи буде ще гіршою. Тому європейцям доведеться взятися до роботи, серйозно поставитися до того, щоб допомогти Україні перемогти Росію", - зазначив генерал.

Якщо Росія переможе

За словами генерала, у разі перемоги РФ у війні з Україною Німеччина стане "найбільшим лузером". Це зруйнує довіру до країни, зробить її заручником російської ядерної загрози. Крім того, Німеччина знову матиме мільйони біженців.

"В інтересах Німеччини, щоб Україна перемогла Росію. Тож ми всі маємо зробити все можливе, щоб це сталося. Це не благодійність для України, це в наших інтересах", - сказав Годжес.

Раніше екскомандувач армії США Годжес заявляв, що удари по російських нафтопереробних заводах мають значний вплив на здатність Росії вести війну, тому їх варто продовжувати.

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