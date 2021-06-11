Європейцям дозволили вільно подорожувати між країнами блоку: є умова

Обмеження зняли з громадян, які пройшли курс вакцинації від коронавірусу щонайменше за 14 днів до подорожі.

В Європейському Союзі схвалили вільне переміщення громадян між країнами зі складу блоку. Для мандрівок європейцям потрібно бути повністю вакцинованими від коронавірусу щонайменше за 14 днів до поїздки.

Відповідне повідомлення опублікувало постійне представництво Португалії в Євросоюзі на сторінці в Twitter.

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Зазначається, що постійні представники ЄС вже схвалили оновлену рекомендацію Ради про обмеження на вільне пересування.

"Держави-члени продемонстрували широкий консенсус щодо відновлення вільного пересування", - йдеться в повідомленні.

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Водночас обмеження для інших мандрівників повинні ґрунтуватися на тому, якою мірою країна, з якої вони прибувають, контролює поширення пандемії COVID-19.

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Як повідомлялося, Франція виходить з карантину і від 9 червня вперше за півтора року відкриє кордони для туристів з України. Проте всі туристи мусять бути вакциновані.

Нагадаємо, Єврокомісії вже погодили COVID-сертифікат і домовилися впровадити його від 1 липня. І діятиме він протягом 12 місяців.

Україна запустить "COVID-паспорти" або "ковід-сертифікати" разом із європейськими партнерами. Впровадження цього документа планується на початок липня.

Раніше очільник МЗС Дмитро Кулеба назвав європейські країни, які відкриються цього літа для українців.

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