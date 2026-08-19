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Європейська країна позбавить частину українців захисту: кого стосуються нові правила
Швейцарія одночасно подовжує захист для більшості українців ще на рік, але звужує коло людей, які зможуть претендувати на статус S, встановлюючи вимогу щодо виконання військових обов’язків в Україні.
Швейцарія — європейська країна, яка не входить до ЄС, слідом за ним подовжила дію спеціального статусу захисту S для громадян України щонайменше до 4 березня 2028 року. Водночас країна запроваджує обмеження для окремих категорій українців.
Про це повідомляє Keystone-SDA.
Відповідне рішення ухвалив Федеральний уряд Швейцарії 19 серпня.
Швейцарія подовжила статус S для українців
Уряд вирішив подовжити статус S ще на один рік, оскільки ситуація в Україні, на його оцінку, не демонструє ознак довгострокової стабілізації.
Разом із продовженням статусу зберігатимуться і заходи підтримки для тих, хто має на нього право. Зокрема, Швейцарія й надалі виділятиме кантонам 3 тис. швейцарських франків на одну особу на рік.
Від березня 2027 року отримувачі статусу S також зможуть отримувати дозволи типу B після п’яти років проживання у Швейцарії.
Водночас уряд країни оголосив про нові обмеження.
Кому не нададуть захист
Згідно з рішенням швейцарського уряду, статус S надаватимуть лише українцям, які виконують свої військові обов’язки в Україні.
Тож, обмеження стосуватиметься громадян України, які підлягають виконанню військового обов’язку на батьківщині, але не виконують його.
Швейцарія пояснює свою політику тим, що координує дії щодо українців із Європейським Союзом. В ЄС аналогічне рішення про продовження тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року ухвалили наприкінці червня.
Водночас швейцарський уряд наголосив, що країна традиційно узгоджує свою політику з ЄС і продовжить це робити.
Статус S: що це означає для українців
Нагадаємо, раніше вже йшлося про пропозицію зміни правила соціальної підтримки українців зі статусом S. У Швейцарії активно обговорювалося це ще на початку літа 2026 року. Ініціатива залишити біженців на спеціальній системі виплат замість переведення на стандартну соціальну допомогу навіть після п’яти років проживання у країні лунала у швейцарському Цюриху.
Тож зміна правил соціальної підтримки для українських біженців зі статусом тимчасового захисту S стала можливою після дозволу кантонам від 1 березня 2027 року самостійно визначати обсяг фінансової підтримки для людей зі статусом тимчасового захисту S та посвідкою на проживання.