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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Європейська країна позбавить частину українців захисту: кого стосуються нові правила

Швейцарія одночасно подовжує захист для більшості українців ще на рік, але звужує коло людей, які зможуть претендувати на статус S, встановлюючи вимогу щодо виконання військових обов’язків в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Європейська країна позбавить частину українців захисту: кого стосуються нові правила

Країна позбавить частину українців статусу S / © pixabay.com

Швейцарія — європейська країна, яка не входить до ЄС, слідом за ним подовжила дію спеціального статусу захисту S для громадян України щонайменше до 4 березня 2028 року. Водночас країна запроваджує обмеження для окремих категорій українців.

Про це повідомляє Keystone-SDA.

Відповідне рішення ухвалив Федеральний уряд Швейцарії 19 серпня.

Швейцарія подовжила статус S для українців

Уряд вирішив подовжити статус S ще на один рік, оскільки ситуація в Україні, на його оцінку, не демонструє ознак довгострокової стабілізації.

Разом із продовженням статусу зберігатимуться і заходи підтримки для тих, хто має на нього право. Зокрема, Швейцарія й надалі виділятиме кантонам 3 тис. швейцарських франків на одну особу на рік.

Від березня 2027 року отримувачі статусу S також зможуть отримувати дозволи типу B після п’яти років проживання у Швейцарії.

Водночас уряд країни оголосив про нові обмеження.

Кому не нададуть захист

Згідно з рішенням швейцарського уряду, статус S надаватимуть лише українцям, які виконують свої військові обов’язки в Україні.

Тож, обмеження стосуватиметься громадян України, які підлягають виконанню військового обов’язку на батьківщині, але не виконують його.

Швейцарія пояснює свою політику тим, що координує дії щодо українців із Європейським Союзом. В ЄС аналогічне рішення про продовження тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року ухвалили наприкінці червня.

Водночас швейцарський уряд наголосив, що країна традиційно узгоджує свою політику з ЄС і продовжить це робити.

Статус S: що це означає для українців

Нагадаємо, раніше вже йшлося про пропозицію зміни правила соціальної підтримки українців зі статусом S. У Швейцарії активно обговорювалося це ще на початку літа 2026 року. Ініціатива залишити біженців на спеціальній системі виплат замість переведення на стандартну соціальну допомогу навіть після п’яти років проживання у країні лунала у швейцарському Цюриху.

Тож зміна правил соціальної підтримки для українських біженців зі статусом тимчасового захисту S стала можливою після дозволу кантонам від 1 березня 2027 року самостійно визначати обсяг фінансової підтримки для людей зі статусом тимчасового захисту S та посвідкою на проживання.

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