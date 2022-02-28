Європейська рада ухвалила нові заходи проти Росії: Україна вперше отримає летальну зброю від ЄС

Рішенням Євроради також накладено санкції на російську авіацію та фінансову систему.

Європейська Рада у понеділок, 28 лютого, узгодила новий комплекс заходів, якими Євросоюз намагається стримати військову агресію Російської Федерації проти України та подальшу ескалацію конфлікту.

Про це йдеться в опублікованому пресрелізі на офіційному сайті Євроради.

У повідомленні наголосили, що це рішення було узгоджене в тісній координації з партнерами та союзниками ЄС.

“Рада ухвалила два заходи допомоги в рамках Європейського фонду миру (EPF), які сприятимуть зміцненню спроможності та стійкості Збройних Сил України для захисту територіальної цілісності та суверенітету країни, а також захисту цивільного населення від військової агресії, яка триває”, - сказано в пресрелізі.

По-перше, Україна отримає допомогу на загальну суму 500 мільйонів євро для забезпечення української армії, зокрема — на придбання летальної зброї.

“Це перший випадок в історії, коли ЄС надаватиме смертельну зброю третій країні. Ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну, ми стоїмо на боці українського народу”, - наголосив Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

По-друге, Рада ухвалила суворі обмежувальні заходи, пов’язані з авіацією та фінансами РФ.

Держави-члени ЄС відмовлятимуть у дозволі на посадку, зліт або обліт своїх територій будь-якому літаку, який експлуатується російськими авіаперевізниками - як маркетинговим перевізникам, так і будь-якому зареєстрованому в Росії повітряному судну або неросійським зареєстрованим літакам, які належать, чи зафрахтовані, чи контролюються російською юридичною чи фізичною особою.

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Крім того, забороняється здійснювати операції з Центральним банком Росії або будь-якою юридичною особою чи органом, що діє від імені чи за вказівкою Центрального банку Росії.

У Європейському Союзі також засудили залучення Білорусі до агресії РФ проти України.

ЄС вимагає від Росії негайно припинити військові дії, беззастережно вивести всі сили та військову техніку з усієї території України та поважати територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Європейська Рада закликає Росію та підтримувані Росією збройні формування поважати міжнародне гуманітарне право та припинити свою кампанію дезінформації та кібератаки.

“Використання сили та примусу для зміни кордонів не має місця в 21 столітті. Напруга та конфлікти мають вирішуватися виключно шляхом діалогу та дипломатії”, - сказано в документі.

Країни-члени ЄС також підтвердили свою непохитну підтримку та відданість суверенітету та територіальній цілісності Грузії та Республіки Молдова.

Нагадаємо, Німеччина дозволила Нідерландам надіслати Україні 400 реактивних систем залпового вогню для допомоги в боротьбі з російськими загарбниками. Це знаменує різке зрушення у військовій політиці Берліна на тлі тиску з боку союзників з ЄС та НАТО.