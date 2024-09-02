Європейські фонди різко збільшують інвестиції в оборонні компанії через війну в Україні - FT

Крім Європи, інвестиції в оборонний сектор зростають і в США.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України, європейські фонди більш, ніж удвічі збільшили свої інвестиції в акції оборонних компаній. Це свідчить, зокрема, про зміцнення ЄС своєї оборонної промисловості на тлі загроз з боку РФ.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що обсяги інвестицій у цей сектор зросли від 3,2 мільярда євро в першому кварталі 2022 року до 7,7 мільярда євро. Це значною мірою пов'язане з підвищенням цін на акції оборонних компаній, яке сталося після повномасштабного нападу РФ на Україну.

"Ситуація в Україні значною мірою висунула на передній план цю ідею: чи можемо ми насправді захистити себе?", - заявила головний інвестиційний директор Legal and General Investment Management Соня Лауд.

Тоді як кількість європейських ESG-фондів, що володіють більш ніж 5% акцій оборонних компаній, зросла від 22 до 66 за останні два роки.

Попри це, частка активів у цьому секторі залишається незначною (менше ніж 1% від загальних 1,5 трильйона євро активів). Однак, не зважаючи на це, оборонний сектор стає дедалі привабливішим для інвесторів.

"Індекс оборонної промисловості MSCI Europe зріс у 1,8 раза з початку 2022 року, що додатково підвищило привабливість цього сектору. При цьому зазначається, що політики у Великій Британії та Європі закликають інвесторів підтримувати й надалі оборонний сектор", - пише виданння.

Крім Європи, інвестиції в оборонний сектор зростають і в США. У другому кварталі 2024 року вони вже досягнули 1,2 мільярда євро.

Раніше очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель наголосив, що Євросоюзу необхідно віддати пріоритет для закупівлі боєприпасів для України з європейських оборонних фондів.

Читайте також: