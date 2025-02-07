Європейські країни НАТО та Канада збільшили витрати на оборону: в чому причина

Таке рішення європейських країн та Канади свідчить про прагнення зміцнити обороноздатність регіону на тлі геополітичних загроз.

На тлі попередніх заяв і вимог колишнього президента США Дональда Трампа про збільшення фінансових внесків до Альянсу, європейські країни НАТО та Канада у 2024 році підняли витрати на оборону на 20%, довівши їх до понад 485 мільярдів доларів.

Про це пише Sky News, посилаючись на слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Президент США Дональд Трамп неодноразово критикував союзників за недостатнє фінансування оборони та заявляв, що США вкладають набагато більше, ніж інші країни Альянсу.

Проте останні дані, оприлюднені НАТО, показують, що Німеччина досягла внесків рівня США.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте заявив про те, що Євросоюз має збільшити витрати на оборону, інакше доведеться вчити російську.

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