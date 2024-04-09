Європейські країни підписали важливий договір щодо захисту підводної інфраструктури: до чого тут Росія

Шість європейських країн, які мають морські кордони у Північному морі, 9 квітня підписали угоду про спільну роботу із захисту підводної інфраструктури від можливих атак Росії.

Велика Британія та інші великі європейські країни, які мають морські кордони в Північному морі, у вівторок підписали угоду про співпрацю для захисту підводної інфраструктури, зокрема від можливих атак Росії.

Про це пише Reuters.

Шість залучених країн - Бельгія, Великобританія, Данія, Німеччина, Норвегія та Нідерланди - підписали спільну декларацію, яка, за їхніми словами, дозволить їм обмінюватися інформацією.

Загрози підводним кабелям і трубопроводам стали центром безпеки для країн Західної Європи після вибухів у вересні 2022 року на трубопроводах Nord Stream 1 і 2, побудованих для транспортування газу з Росії до Німеччини через Балтійське море.

У травні 2023 року НАТО заявило, що Росія може саботувати підводні кабелі, щоб покарати західні країни за підтримку України, тоді як ризики для глобальної безпеки ще більше зросли після війни в Газі.

"Північне море - це електростанція, що підтримує амбіції Європи у сфері відновлюваної енергетики та нульового споживання енергії, допомагаючи зміцнити енергетичну безпеку на континенті. Тому дуже важливо, щоб ми захищали його критично важливу енергетичну інфраструктуру зараз і в майбутньому", - сказав Ендрю Боуї, британський міністр з питань ядерної енергетики та відновлюваних джерел енергії.

"Зміцнення зв’язків з нашими ключовими північноєвропейськими сусідами, які ми маємо сьогодні, зробить саме це, забезпечивши стійкість інфраструктури проти тих, хто може прагнути загрожувати їй або порушити її", – додав він.

Нагадаємо, Швеція будує два нових підводних човни, щоб значно посилити свою військову присутність в Балтійському морі для стримування Росії. Зараз Швеція має у складі флоту чотири субмарини.

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