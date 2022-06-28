Європейські країни урізають допомогу біженцям: на що можуть розраховувати українці з літа

Розповідаємо які країни, змінили правила перебування та надання допомоги українським біженцям, на що можуть тепер розраховувати українці, які тікають від війни до Польщі, Чехії, Болгарії, Швейцарії.

Польща

Як повідомляє польське видання polsatnews.pl, за статусом тимчасового захисту з правом на виплати та пільги, тобто за номером PESEL зі статусом «укр», з початку війни звернулося понад 1,2 мільйона українців. Решта тих, хто прибув, на статус та державну допомогу не надавали заявок. Із загальної кількості зареєстрованих понад 500 тисяч людей працездатного віку, половина з них уже влаштувалися на роботу.

З перших днів прийому біженців Польща заявляла, що метою програми є допомогти українцям інтегруватися у суспільство, знайти роботу, продовжити навчання тощо.

Щоб прихистити українців була запущена програма «40+» , полякам, які приймали українців у себе вдома та годували їх або розміщували в готелях, на базах відпочинку з харчуванням, держава виплачувала по 40 злотих за людину на добу. За сім'ю з трьох осіб поляк міг отримати 3600 злотих на місяць, близько 24 тис. грн. У червні польський уряд заявив, що ця програма буде обмежуватися 120 днями від дня перетину кордону. Такі самі правила стосується і тих, хто прибуде до Польщі у липні, пояснив заступник голови МВС Польщі та уповноважений уряду у справах біженців Павло Шефернакер, повідомило rp.pl. Виняток зробили для багатодітних сімей, людей з інвалідністю, пенсіонерів, вагітних жінок, осіб, які доглядають за немовлятами — період виплати за них будуть подовжений ще на 120 днів.

Тих біженців, які вичерпали свої 120 днів перебування в Польщі та не змогли знайти роботу, не можуть винаймати житло, влада обіцяє поселити в місця «загального розміщення» та муніципальні приміщення, уточнюючи, що це не табори для біженців.

Українцям продовжують виплачувати всі виплати, а саме, 300 злотих одноразово, 500 злотих для дітей віком до 18 років щомісяця, надавати допомогу малозабезпеченим сім’ям, безкоштовну медичну допомогу, влаштовувати у школи.

Водночас у багатьох місцях скоротилися або закрилися пункти з роздаванням гуманітарної допомоги та продуктів, а польська залізнична компанія PKP Intercity повідомила про скасування безкоштовного проїзду для біженців з України на всіх напрямках від 1 липня.

Чехія

Як повідомляє чеське «Радіо Україна», президент Чехії підписав закон про зміну програми підтримки українських біженців, який найближчими днями буде опублікований і набуде чинності. Зміни стосуються виплат та медичної допомоги.

Що зміниться згідно з новим документом?

Зараз на безумовну виплату 500 крон (6300 гривень) мають право всі новоприбулі, які отримали візу тимчасової допомоги. Цю суму можна отримати ще 5 разів щомісяця, для цього потрібно підтвердити скрутне матеріальне становище, відсутність роботи та власності в країні. За новими умовами, якщо біженцям нададуть безкоштовне житло, щоденне багаторазове харчування та гігієнічні засоби, вони втрачають права на цю виплату.

Такі заходи розроблені проти зловживань мігрантами, які приїжджають у країну, заради грошової допомоги. Тому зроблено все, щоб виплати отримували ті, хто фактично проживає в Чехії, а не приїжджає за допомогою.

Раніше держава зобов'язувалась оплачувати українцям медичне страхування протягом року, згідно з новим положенням - до 150 днів. За цей час біженець може знайти роботу, і сплачуватиме медичне страхування зможе роботодавець. Держава продовжить сплачувати страхові внески лише за дітей віком до 18 років, пенсіонерів та людей з інвалідністю.

Зате максимальний термін розгляду заяви про візу тимчасового захисту подовжать до 60 днів.

Болгарія

До 1 червня Болгарія поселяла українських біженців в готелях на чорноморському узбережжі, на їхнє розміщення та харчування виділялося 40 левів, або 637 гривень на добу. Від 1 червня розмір компенсації скоротився до 15 левів, або 238 гривень.

З початком туристичного сезону українців попросили звільнити готельні номери, приймати українців від червня з меншою оплатою погодилися понад 250 об’єктів розміщення. Був опублікований список усіх готелів, які подали заявки на цю нову програму, серед яких більшість у курортних морських локаціях. Нову програму розраховано до 31 серпня, мета програми протягом наступних 3 місяців забезпечити повну інтеграцію біженців.

Швейцарія

Змінено граничні терміни виїзду українців зі Швеції до України. Положення про поїздки на батьківщину було ухвалено на восьмому засіданні штабу спеціального притулку. Державний секретаріат Швейцарії з міграції (SEM) анонсував, що статус захисту громадян України, які втекли від війни, може бути відкликаний, якщо вони перебувають в Україні понад 15 днів на квартал, повідомляв сайт SchengenVisaInfo.com.

Тобто, усім особам, які мають статус захисту S, дозволено в’їжджати в Україну та повертатися до Швейцарії на термін не більше ніж 15 днів на квартал. Однак це положення не поширюється на осіб, які можуть довести, що у них були важливі причини залишитися на більш тривалий період, наприклад, відвідування серйозно хворого близького члена сім’ї .

Якщо біженці перебувають у третій країні понад два місяці, статус захисту може бути анульований. Державний секретаріат з міграції вважає, що в такому випадку, можна вважати, що біженці перебралися до тієї країни. «Якщо людині вже було надано статус захисту в іншій шенгенській державі, їй також не буде надано статус захисту S у Швейцарії», — уточнюється у заяві.

Нідерланди та Бельгія

Як зазначає нідерландське видання Nu.nl в країні фіксують випадки, коли сім'ї, що приймають українських біженців, просять їх виселитися на літо, оскільки не хочуть залишати їх самих у будинках під час літніх відпусток. Тому муніципалітети почали готуватися до припливу українських біженців, які, як очікується, можуть прибувати з сімей. Подібна ситуація спостерігається та у Бельгії, - зазначає видання Euobserver.

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