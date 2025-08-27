Іноземні військові / © ТСН

Білий дім підтвердив, що будь-яка підтримка США «силою впевненості» для України, яку формують Велика Британія і Франція, не включатиме наземні війська, а допомога США буде дуже обмеженою, що викликає сумніви у здатності європейських країн гарантувати безпеку України.

Про це пише видання the Guardian.

Вашингтон зробив зрозумілим, що будь-яка підтримка України в рамках формування британсько-французької «сили впевненості» не передбачає присутності американських військ на території України. Президент США Дональд Трамп натякнув на можливе надання авіапідтримки, проте керівник Пентагону повідомив європейських військових керівників, що допомога США буде дуже обмеженою.

Невідомо, наскільки європейські країни зможуть покладатися на критично важливий обмін розвідувальними даними зі США, не кажучи вже про пряме забезпечення підтримки в разі нападу на європейські сили в Україні. За повідомленнями, Вашингтон навіть призупинив обмін інформацією про переговори з Росією щодо України з найближчими союзниками по «Five Eyes» — Великою Британією, Канадою, Австралією та Новою Зеландією — за наказом координаторки розвідки Трампа Тулсі Габбард.

Таким чином, уряди Європи, що розглядають можливість направлення сухопутних, авіаційних або морських сил, систем протиракетної оборони чи інструкторів для підтримки післявоєнної України, не можуть бути впевнені, що США не обмежать доступ до розвідданих, спостереження та рекогностування у разі нового військового тиску з боку Росії.

Де-факто провідні європейські країни стикаються також із внутрішніми політичними та економічними викликами під час спроб наростити військову й фінансову підтримку Києва та розробити реалістичний план повоєнних гарантій безпеки.

На саміті в Білому домі виникли тертя: заступник прем’єр-міністерки Італії Маттео Сальвіні виступив проти пропозиції президента Франції Еммануеля Макрона щодо введення європейських військ до України. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазнав критики у власній коаліції за ідею про внесок Берліна до «коаліції охочих».

Польща, рішучий прихильник і сусід України, була відсутня на саміті через конфлікт між проєвропейським прем’єром Дональдом Туском і новим протрампівським президентом Каролем Навроцьким. Варшава заявила, що не направлятиме війська до європейської коаліції, адже їх потрібно залишити для захисту кордонів з РФ і Білоруссю.

Крім того, участь Туреччини у європейській коаліції викликає складнощі: Анкара, яка контролює доступ до Чорного моря, ймовірно, вимагатиме політичних поступок від ЄС, включно з участю у проєктах переозброєння з фінансуванням ЄС в обмін на залучення своїх сил.

Експерти зазначають, що всі ці фактори ставлять під сумнів здатність європейської коаліції гарантувати безпеку України в разі припинення вогню, визначити місію і правила взаємодії «сил впевненості» та забезпечити підтримку США або НАТО в разі російської атаки. Крім того, залишається питання, чи мають ключові європейські держави достатню політичну волю і стійкість, щоб стримати Володимира Путіна, мета якого — послабити роль США у європейській безпеці та розділити європейських союзників.

