Європейські лідери обговорять із Зеленським транзит російського газу Україною

Президент Володимир Зеленський зустрінеться з лідерами країн Європейського Союзу в Брюсселі. Ймовірно, вони обговорять питання транзиту російського газу через Україну. Діалог триває вже кілька місяців, і нині покупці активізували свої зусилля.

Про це повідомило видання Bloomberg.

"Це одне з питань, яке ми обговоримо з президентом Зеленським", - заявив президент Кіпру Нікос Хрістодулідіс.

Як зазначає Bloomberg, головне питання — чи зможуть Росія і Україна домовитися про умови транзиту в умовах війни. Продовження угоди виглядає малоймовірним, оскільки Україна не хоче, щоб російський газ проходив через її територію після закінчення поточної угоди. Там додали, що можливі альтернативи включають обмін паливом чи інші посередники.

"Реально - ні", - відповів прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб на запитання про шанси на продовження транзиту газу через Україну.

Уряд Австрії поінформований про спроби Словаччини збільшити транзит через Україну, проте не має відомостей про готовність підписання будь-якої угоди, заявив Юрген Шнайдер, керівник енергетичного департаменту Міністерства енергетики Австрії.

Нагадаємо, Фіцо анонсував переговори про продовження транзиту російського газу через Україну.

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