Про це йдеться у матеріалі The Comfortable Class: Why Our Leaders Can’t Think Strategically and Why It Matters, опублікованому на платформі Waronomics.

Як зазначено в статті, показовим прикладом є Кирило Буданов — він народився у 1986 році та сформувався вже в незалежній Україні, без радянського мислення, яке досі впливає на частину політичних еліт у світі.

«Жодного радянського багажу, жодної м’язової пам’яті авторитарних систем — лише чітке розуміння того, за що ти борешся», — підкреслюється у статті.

Аналітики наголошують: саме такі лідери здатні швидко адаптуватися до нових викликів, приймати нестандартні рішення та ефективно діяти в умовах війни.

На тлі глобальних змін Україна фактично випереджає частину західних країн у трансформації управлінських підходів, демонструючи, що оновлення мислення та поколінь є ключовим фактором стійкості держави.