Європейські лідери можуть розглянути передачу Гренландії США, щоб заспокоїти Трампа – ЗМІ

Протести у Данії у підтримку Гренландії

Конфлікт між Європою та Дональдом Трампом через Гренландію швидко переростає із звичайного дипломатичного спору у серйозну кризу. Лідери ЄС намагаються зберегти трансатлантичний союз, але не мають чіткого плану, як це зробити.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

Відновлені вимоги президента США до Данії передати найбільший острів світу, у поєднанні з новими загрозами тарифів та спробою створити конкурентний глобальний форум з питань безпеки, виникли в момент вразливості ЄС. Союз уже розколотий через війну Росії в Україні, зіштовхується з економічними труднощами та невпевненістю щодо американських гарантій безпеки, які раніше були основою блоку.

Лідери ЄС, що цього тижня прибули на Всесвітній економічний форум у Давосі, намагаються не лише впоратися з Трампом, а й зміцнити внутрішню єдність. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прагне діалогу, президент Франції Еммануель Макрон відкрито протистоїть вимогам США, а малі держави з тривогою спостерігають, чи не призведе ця криза до розколу Європи.

“Ми або будемо стояти разом, або розділимося”, – заявив прем’єр Бельгії Барт де Вевер, який має зустрітися з Трампом у Давосі. “Якщо ми будемо розділені, це кінець епохи. Вісімдесят років атлантизму справді закінчуються”.

Фінансові ринки вже відчули наслідки: акції продовжили глобальну розпродаж, а деякі компанії відклали запозичення на європейському ринку боргових цінних паперів. Пенсійний фонд Данії оголосив про продаж американських казначейських облігацій через зростаючий кредитний ризик.

Європейські чиновники визнають, що посилення вимог США підштовхує їх до компромісу, можливо, навіть до передачі Гренландії. У Брюсселі представники країн ЄС висловлювали шок через швидку зміну позиції Вашингтона та зростання ворожості.

Трамп заявив, що його вимоги можуть бути частиною переговорів і передвісником ширшої угоди, але не уточнив деталей. Його економічні радники намагалися заспокоїти європейців, закликаючи до спокою.

Незважаючи на це, зростає відчуття, що ситуація виходить з-під контролю, а Європа рухається до більш конфліктних відносин з Білим домом. Провокації Трампа поділили європейських чиновників: одні намагаються йому догодити, інші впевнені, що це марно.

“Умиротворення завжди є ознакою слабкості” – наголосив прем’єр Польщі Дональд Туск. “Європа не може дозволити собі бути слабкою – ні перед ворогами, ні перед союзниками”.

Навіть відверта критика Трампа з боку прем’єр-міністра Великобританії Кіра Стармера не уникнула гнівної відповіді президента США у соцмережах, а спроби дипломатичного врегулювання з Норвегією та Фінляндією не дали результату.

Таким чином, ситуація навколо Гренландії стає серйозним тестом для єдності ЄС і трансатлантичного альянсу, а також показником того, наскільки вплив США може визначати безпеку та політику в Європі.

Раніше повідомлялось, що ініціатива Дональда Трампа щодо встановлення контролю над Гренландією може зіграти на руку Кремлю та посилити позиції Володимира Путіна, зокрема у війні проти України.