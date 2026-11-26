Європа не хоче віддавати Трампу переговори з Путіним про майбутнє континенту

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Європейські лідери готові відновити діалог із президентом Росії Володимиром Путіним, щоб не допустити ухвалення рішень щодо майбутньої системи безпеки Європи без їхньої участі. Йдеться передусім про відносини Росії з НАТО та Європейським Союзом після завершення війни в Україні.

Про це пише французьке видання Le Monde.

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Як зазначають журналісти, європейські лідери не вважають, що відновлення діалогу з Москвою здатне найближчим часом або в середньостроковій перспективі привести до миру. Водночас вони не хочуть залишатися осторонь переговорів, під час яких США обговорюють майбутні відносини Росії із Заходом.

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Приводом для дискусії стали заяви Путіна, зроблені 19 листопада у китайському Шеньчжені. Тоді російський президент фактично запросив представників європейських країн до Москви, щоб вони пояснили своє бачення майбутньої архітектури безпеки після завершення війни.

«Нехай приїжджають до Москви!» — заявив Путін, звертаючись до європейців, які підтримують Україну.

Він запропонував їм «прояснити свою позицію» щодо майбутньої системи безпеки, після чого, за його словами, можна буде ухвалювати відповідні рішення.

Ці слова очільник Кремля озвучив після зустрічі з лідерами Китаю та США — Сі Цзіньпіном і Дональдом Трампом. Останній назвав себе «другом» глави Кремля.

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У Le Monde звертають увагу, що раніше подібне запрошення з боку Путіна європейські лідери могли б сприйняти як провокацію. Особливо з огляду на те, що російський президент перебуває під ордером на арешт Міжнародного кримінального суду за підозрою у воєнних злочинах.

Однак зараз ситуація в Європі змінилася. Європейські країни дедалі більше невдоволені тим, що фактично залишаються осторонь переговорів щодо України, які за посередництва США визначають майбутні відносини на континенті.

Гарантії безпеки для України після завершення війни

Окремим предметом суперечок стали можливі гарантії безпеки для України після завершення війни. Зокрема, європейські дипломати скептично сприйняли пропозицію спеціального представника президента США Джареда Кушнера надати Києву гарантії за принципом статті 5 НАТО.

19 листопада Кушнер заявив, що Росію нібито влаштовує такий формат домовленостей. Однак Москва швидко дала зрозуміти, що не погоджується з цією ідеєю. Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков назвав подібні «креативні рішення» неприйнятними для Росії.

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Європейські дипломати також поставили під сумнів саму можливість застосування статті 5 до країни, яка не є членом Альянсу.

«Що означає „близько до 5-ї статті“? Ви або в НАТО, або поза ним. Проміжного стану не існує», — зазначив один із дипломатів країн-членів НАТО.

Водночас президент Франції Емманюель Макрон знову порушив питання про повноправне членство України в НАТО. Його підтримав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який назвав помилкою рішення не підтримати вступ України до Альянсу ще на саміті в Бухаресті у 2008 році.

«Якби вона стала членом НАТО, цієї війни, ймовірно, вдалося б уникнути», — заявив Мерц.

Видання водночас нагадує, що саме Франція та Німеччина свого часу виступали проти такого розширення Альянсу.

Експертка з питань Росії Університету Вааса Ханна Сміт також вважає, що Україні краще бути частиною НАТО, ніж залишатися поза Альянсом, особливо з огляду на посилення її армії.

«Україна починає створювати потужну армію. Краще, якщо вона буде у складі НАТО, а не поза ним», — зазначила вона.

Нагадаємо, спецпосланець президента США Джаред Кушнер заявив, що переговори між Україною та Росією нібито сповільнилися через дії Києва та його вимоги щодо гарантій безпеки.

Тим часом у Кремлі висунули ультиматуми щодо гарантій безпеки України.

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