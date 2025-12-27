- Дата публікації
Європейські лідери розкрили деталі розмови із Зеленським перед його зустріччю з Трампом
Усі співрозмовники погодилися із важливістю «конкретних і точних» гарантій безпеки для України.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск та президент Фінляндії Александр Стубб повідомили деякі подробиці розмови з президентом України Володимиром Зеленським, який завтра, 28 грудня, зустрічатиметься у Флориді з президентом США Дональдом Трампом.
Польський прем’єр написав про ключову тему розмови на платформі X.
За його словами, співрозмовники погодилися із важливістю «конкретних і точних» гарантій безпеки для України.
«Такі гарантії це також більш безпечна Польща. Завтра після зустрічі президентів США й України повернемося до розмови», — написав Туск.
Прем’єр-міністр Польщі також зауважив, що до розмови із Зеленським доєдналися «скандинави, Канада, Нідерланди й НАТО».
Президент Фінляндії Александр Стубб у дописі на платформі Х назвав «вдалою» розмову з європейськими лідерами напередодні завтрашньої зустрічі президента Зеленського з президентом Трампом.
«Спільна робота над справедливою й міцною мирною угодою», — коротко оцінив цю розмову фінський лідер, який підтримує товариські стосунки з Дональдом Трампом.
У пресслужбі канцлера Німеччини уточнили, що розмова відбулася за ініціативи Фрідріха Мерца.
Учасниками розмови були 10 лідерів європейських країн, прем’єр-міністр Канади, а також лідери НАТО та ЄС.
У повідомленні пресслужби йдеться, що усі вони «запевнили в повній підтримці України та наголосили на своїй відданості тісній співпраці зі США для досягнення міцного та справедливого миру в Україні».
Раніше президент Зеленський повідомив, що обговорив з європейськими лідерами ключові документи мирного плану.
Після розмови з Трампом український президент пропонує знову зібратися з європейськими лідерами, щоб представити їм напрацьовані домовленості, обговорити деталі й узгодити гарантії безпеки США та Європи.
Нагадаємо, Зеленський у неділю зустрінеться з Трампом. Ключовими темами стануть гарантії безпеки та посилення тиску на Кремль, якщо той відмовиться від конструктивного плану завершення війни.