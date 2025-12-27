ТСН у соціальних мережах

Світ
159
2 хв

Європейські лідери розкрили деталі розмови із Зеленським перед його зустріччю з Трампом

Усі співрозмовники погодилися із важливістю «конкретних і точних» гарантій безпеки для України.

Богдан Скаврон
Дональд Трамп і Володимир Зеленський

Дональд Трамп і Володимир Зеленський / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск та президент Фінляндії Александр Стубб повідомили деякі подробиці розмови з президентом України Володимиром Зеленським, який завтра, 28 грудня, зустрічатиметься у Флориді з президентом США Дональдом Трампом.

Польський прем’єр написав про ключову тему розмови на платформі X.

За його словами, співрозмовники погодилися із важливістю «конкретних і точних» гарантій безпеки для України.

«Такі гарантії це також більш безпечна Польща. Завтра після зустрічі президентів США й України повернемося до розмови», — написав Туск.

Прем’єр-міністр Польщі також зауважив, що до розмови із Зеленським доєдналися «скандинави, Канада, Нідерланди й НАТО».

Президент Фінляндії Александр Стубб у дописі на платформі Х назвав «вдалою» розмову з європейськими лідерами напередодні завтрашньої зустрічі президента Зеленського з президентом Трампом.

«Спільна робота над справедливою й міцною мирною угодою», — коротко оцінив цю розмову фінський лідер, який підтримує товариські стосунки з Дональдом Трампом.

У пресслужбі канцлера Німеччини уточнили, що розмова відбулася за ініціативи Фрідріха Мерца.

Учасниками розмови були 10 лідерів європейських країн, прем’єр-міністр Канади, а також лідери НАТО та ЄС.

У повідомленні пресслужби йдеться, що усі вони «запевнили в повній підтримці України та наголосили на своїй відданості тісній співпраці зі США для досягнення міцного та справедливого миру в Україні».

Раніше президент Зеленський повідомив, що обговорив з європейськими лідерами ключові документи мирного плану.

Після розмови з Трампом український президент пропонує знову зібратися з європейськими лідерами, щоб представити їм напрацьовані домовленості, обговорити деталі й узгодити гарантії безпеки США та Європи.

Нагадаємо, Зеленський у неділю зустрінеться з Трампом. Ключовими темами стануть гарантії безпеки та посилення тиску на Кремль, якщо той відмовиться від конструктивного плану завершення війни.

