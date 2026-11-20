Переговори / © Фото з відкритих джерел

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Радники з питань національної безпеки Німеччини, Франції та Великої Британії можуть вирушити до Москви в листопаді. Там вони планують обговорити з представниками Кремля можливі шляхи мирного врегулювання війни Росії проти України.

Про це Радіо Свобода повідомили кілька джерел, обізнаних із ситуацією.

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Мирні переговори щодо України: навіщо Кремль кличе європейських радників до Москви

За інформацією співрозмовників Радіо Свобода, пропозицію організувати зустріч у Москві висунув помічник президента РФ Юрій Ушаков.

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19 листопада Володимир Путін підтвердив, що Москва запросила європейських представників до переговорів.

«Нам потрібно зрозуміти, з чим Європа прийде на ці переговори. І тому ми через дипломатичні канали запропонували європейцям приїхати до Москви, щоб визначити їхню позицію. Після цього ми вирішимо, в якому форматі продовжувати діалог щодо України», — заявив Путін.

Мирні переговори щодо України — що відомо про участь Європи

Новий етап дипломатичних зусиль із припинення війни розпочався 10–11 листопада 2026 року, коли в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори України, США та Росії. Представники європейських країн, НАТО та Європейського Союзу також були присутні в Абу-Дабі й долучилися до обговорень, однак безпосередніми учасниками тристоронніх переговорів не були.

Одним із ключових питань залишається роль Європи в подальшому мирному процесі. Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова наголошувала, що європейські країни та Україна мають безпосередньо брати участь в обговоренні майбутньої архітектури безпеки. За її словами, ЄС і п’ять провідних європейських держав — Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Польща — планують залучити до переговорного процесу радників із національної безпеки.

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Президент Володимир Зеленський заявляв, що головна мета переговорів — припинення війни. Він також наголошував, що питання безпеки Європи та майбутньої відбудови України не можна вирішувати без європейських партнерів.

Однак Москва поки не демонструє готовності погодитися з таким форматом. Помічник президента РФ Юрій Ушаков раніше заявляв, що Росія ще не давала згоди на участь європейських представників у наступному раунді переговорів.

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