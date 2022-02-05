Європейські сховища газу спорожніли на 85 відсотків - "Газпром"

Європейські сховища газу спорожніли на 85 відсотків - "Газпром"

Рівень запасів газу в Європі сягнув рекордних мінімумів.

Станом на початок лютого із підземних сховищ газ (ПСГ) у Європі вже уже використали 85 відсотків обсягу палива, яким їх було заповнено влітку.

Про це повідомляє пресслужба російського "Газпрому" з посиланням на дані Gas Infrastructure Europe.

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Наразі обсяг активного газу в європейських ПСГ уже на 27 відсотків (на 13,4 мільярда кубометрів) менший за торішній рівень

"Відібрано вже 84,7 відсотка (40,5 мільярда кубометрів) від обсягу газу, закачаного в літній сезон", - йдеться у повідомленні.

У “Газпромі” також відзначили, що від 11 січня 2022 року рівень запасів у європейських підземних сховищах газу сягнув рекордних мінімумів за багаторічний період спостережень.

Нагадаємо, упродовж першої половини січня “Газпром” експортував до дальнього зарубіжжя 5,4 мільярда кубометрів природного газу. Це на 41,1% менше, ніж за той же період минулого року.

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