Європейські зброярі нарощують темпи: ЗСУ отримали першу партію дефіцитних боєприпасів нового зразка

Rheinmetall уперше поставив Україні 155-мм боєприпаси з нового заводу в Німеччині / Ілюстративне фото / © Rheinmetall

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Німецький технологічний концерн Rheinmetall уперше передав українським військовим партію артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів, які були виготовлені на новітньому підприємстві «Werk Niedersachsen» у місті Унтерлюс, Нижня Саксонія. Раніше всі постачання для ЗСУ здійснювалися з інших виробничих майданчиків європейського збройового гіганта.

Про це офіційно повідомила пресслужба компанії Rheinmetall.

Новітні снаряди для ЗСУ та обсяги постачань

Це перше постачання з нового заводу налічує невелику п’ятизначну кількість сучасних снарядів. Додатково українська армія отримала спеціальні метальні заряди, які були виготовлені на інших підприємствах концерну. Наразі Україна вже отримала понад половину від загального обсягу цього замовлення.

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Решту боєприпасів та зарядів компанія планує доставити до України до кінця 2026 року. Відомо, що українські артилеристи отримали боєприпаси типу RH1412, які є найновішим продуктом в артилерійському портфоліо компанії. Вони відзначаються великою дальністю ураження, високою ефективністю та можуть бути випущені з різних 155-мм систем.

«Це замовлення яскраво підкреслює високий рівень експертизи та досвіду компанії Rheinmetall у сфері створення сучасних артилерійських систем», — наголосили представники німецького концерну.

Розширення виробництва та стратегічні плани

Щоб задовольнити стрімке зростання глобального попиту на 155-мм снаряди, Rheinmetall продовжує масштабні інвестиції у свою інфраструктуру. Компанія активно розширює потужності наявних підприємств та паралельно створює абсолютно нові виробничі майданчики. Такі кроки дозволяють концерну впевнено залишатися одним із провідних світових виробників великокаліберних боєприпасів.

Від 2022 року оборонний гігант із Дюссельдорфа безперервно нарощує свої виробничі можливості як відповідь на виклики часу. Головна стратегічна мета підприємства полягає в тому, щоб до 2030 року вийти на рекордні показники потужності. За планом, до цього часу концерн вироблятиме близько 1,5 мільйона артилерійських снарядів щороку.

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