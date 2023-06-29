Європейський рекорд: на аукціоні за $108 мільйонів продали шедевр Густава Клімта

На аукціоні Sothebyʼs у Лондоні продали останній портрет, який створив австрійський художник Густав Клімт, за $108,4 мільйона — це найбільша ціна, яку коли-небудь давали за картину на аукціоні в Європі.

Про це пише BBC.

Аукціоністи заявили, що продаж картини "Дама з віялом" на Нью-Бонд-стріт робить її найдорожчим витвором мистецтва, який будь-коли продавали з аукціону в Європі.

Попередній рекорд твору мистецтва, проданого в Європі, був встановлений бронзовою статуєю Альберто Джакометті "Людина, що крокує, I", проданою 2010 року за 82 мільйони фунтів стерлінгів (104,3 мільйона доларів).

Відомо, що новий власник "Дами з віялом" — колекціонер із Гонконгу.

Востаннє "Даму з віялом" виставляли на аукціон Sotheby's у Нью-Йорку 1994 року. Тоді її було продано за 11,6 мільйона доларів, що на той момент стало рекордом для художника.

Довідка:

Густав Клімт - найвідоміший представник модернізму 19 століття. Серед його робіт велику роль грають жіночі портрети, часто досить еротичного характеру, та пейзажі. Індивідуальна риса його творчості - використання яскравих кольорів і всієї гами золота, зображення оголених жінок, де грають роль не фігури, а жести та пози. Інші відомі роботи Клімта - панно, які прикрашали палац Стокле в Брюсселі.

"Дама з віялом" — це портрет неназваної жінки, написаний 1918 року. Це була остання картина Клімта: її виявили на мольберті в майстерні митця, коли той несподівано помер.

На відміну від багатьох інших портретів Клімта (як, наприклад, "Золота Адель" — портрет Аделі Блох-Бауер I), "Дама з віялом" не була роботою на замовлення. Митець написав її винятково для задоволення власних інтересів. Клімт почав роботу над "Дамою з віялом" 1917 року, бувши на той час одним з найзнаменитіших портретистів у Європі.

Читайте також: