Європейський рекорд: на аукціоні за $108 мільйонів продали шедевр Густава Клімта

Хто купив картину - не повідомляється.
На аукціоні Sothebyʼs у Лондоні продали останній портрет, який створив австрійський художник Густав Клімт, за $108,4 мільйона — це найбільша ціна, яку коли-небудь давали за картину на аукціоні в Європі.
Про це пише BBC.
Аукціоністи заявили, що продаж картини "Дама з віялом" на Нью-Бонд-стріт робить її найдорожчим витвором мистецтва, який будь-коли продавали з аукціону в Європі.
Попередній рекорд твору мистецтва, проданого в Європі, був встановлений бронзовою статуєю Альберто Джакометті "Людина, що крокує, I", проданою 2010 року за 82 мільйони фунтів стерлінгів (104,3 мільйона доларів).
Відомо, що новий власник "Дами з віялом" — колекціонер із Гонконгу.
Востаннє "Даму з віялом" виставляли на аукціон Sotheby's у Нью-Йорку 1994 року. Тоді її було продано за 11,6 мільйона доларів, що на той момент стало рекордом для художника.
Довідка:
Густав Клімт - найвідоміший представник модернізму 19 століття. Серед його робіт велику роль грають жіночі портрети, часто досить еротичного характеру, та пейзажі. Індивідуальна риса його творчості - використання яскравих кольорів і всієї гами золота, зображення оголених жінок, де грають роль не фігури, а жести та пози. Інші відомі роботи Клімта - панно, які прикрашали палац Стокле в Брюсселі.
"Дама з віялом" — це портрет неназваної жінки, написаний 1918 року. Це була остання картина Клімта: її виявили на мольберті в майстерні митця, коли той несподівано помер.
На відміну від багатьох інших портретів Клімта (як, наприклад, "Золота Адель" — портрет Аделі Блох-Бауер I), "Дама з віялом" не була роботою на замовлення. Митець написав її винятково для задоволення власних інтересів. Клімт почав роботу над "Дамою з віялом" 1917 року, бувши на той час одним з найзнаменитіших портретистів у Європі.
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