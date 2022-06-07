Європейський рекорд: в Італії поліція конфіскувала понад 4 тонни кокаїну

Правоохоронці заявили, що це одна з найбільших партій наркотиків, вилучених у Європі.

Італійська фінансова поліція повідомила, що вони провели одну з найбільших у Європі конфіскацій наркотиків, вилучивши 4,3 тонни кокаїну в порту Трієст.

Про це пише ANSA.

За словами слідства, злочинні групи, які закуповували наркотики, заплатили за них близько 96 мільйонів євро, а на італійському ринку його було б продано на загальну суму близько 240 мільйонів євро.

Під час операції всього було проведено 38 обшуків, конфісковано близько двох мільйонів євро готівкою.

Нагадаємо, відомий магазин брендового одягу в Києві виявився точкою збуту кокаїну (фото).

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