Європейський рекорд: в Італії поліція конфіскувала понад 4 тонни кокаїну

Правоохоронці заявили, що це одна з найбільших партій наркотиків, вилучених у Європі.
Італійська фінансова поліція повідомила, що вони провели одну з найбільших у Європі конфіскацій наркотиків, вилучивши 4,3 тонни кокаїну в порту Трієст.
Про це пише ANSA.
За словами слідства, злочинні групи, які закуповували наркотики, заплатили за них близько 96 мільйонів євро, а на італійському ринку його було б продано на загальну суму близько 240 мільйонів євро.
Під час операції всього було проведено 38 обшуків, конфісковано близько двох мільйонів євро готівкою.
Нагадаємо, відомий магазин брендового одягу в Києві виявився точкою збуту кокаїну (фото).
Читайте також:
- Серед російських окупантів, які воюють в Україні, купа наркоманів - перехоплення СБУ
- Депутат від "ОПЗЖ" "під кайфом" влаштував бійку з правоохоронцями у Кропивницькому
- "Я б їм наркотики колола": журналісти ідентифікували дружину окупанта, яка готова катувати українських дітей