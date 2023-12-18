Європейський Союз почав перевіряти X на дотримання закону про цифрові послуги

Якщо компанія порушила вимоги, їй загрожує штраф на суму до 6% її світового прибутку.

Європейський Союз розпочав перевірку соцмережі Ілона Маска X/Twitter. Їх підозрюють у ймовірному порушенні закону про цифрові послуги та розповсюдженні дезінформації.

Про це повідомив європейський комісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон.

Як зазначається, закон про цифрові послуги вимагає від великих онлайн-платформ та пошукових систем посилено боротися з незаконним вмістом і ризиками для громадської безпеки, а також для захисту від маніпуляцій в інтернеті.

Якщо компанія порушила ці вимоги, їй загрожує штраф на суму до 6% її світового прибутку.

Водночас розслідування щодо соцмережі Маска буде першим після ухвалення закону. Під час нього фахівці звернуть увагу на вжиті платформою методи підвищення прозорості, і на дизайн інтерфейсу користувача, який може вводити в оману — наприклад, сині галочки біля акаунту, які видають за платну підписку.

Нагадаємо, що Х може втратити до 75 млн доларів через реакцію Маска на антисемітизм на платформі.

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