Європейський союз повинен поставити Україні танки: голова Європарламенту обіцяє компенсацію

Країни Євросоюзу, які передадуть свої танки ЗСУ, отримають відшкодування з фонду ЄС, який виділив Україні 2,5 мільярда євро на військові закупівлі.

Голова Європарламенту Роберта Метсола заявила, що на саміті у Празі, який відбудеться 7 жовтня, звернеться із закликом до лідерів країн Євросоюзу передати Україні необхідні для протистояння російській агресії танки.

Про це у середу, 5 жовтня, повідомило видання France24.

"Українцям потрібна зброя, якою вони можуть воювати, щоб повернути свою територію, і це означає, наприклад, танки Leopard II, які мають кілька держав-членів", – заявила голова Європейського парламенту.

Метсола також пообіцяла, що країни, які забажають надати танки, отримають компенсацію з фонду ЄС European Peace Facility, який виділив Україні 2,5 мільярда євро на військові закупівлі.

"Нам потрібно провести ці обговорення зараз, тому що ми бачимо ескалацію у Росії, а з іншого боку, ми бачимо, що Україна успішно витісняє росіян", – сказала вона.

Голова Європарламенту, що стурбованість деяких країн втратою власного потенціалу національної оборони через постачання зброї Україні є перебільшеною. Зокрема, вона впевнена, що постачання Україні танків Leopard не вплине на загальну бойову готовність окремих країн.

За словами Метсоли, Німеччина, Австрія, Данія, Фінляндія, Греція, Угорщина, Польща, Португалія, Іспанія, Швеція і Норвегія, а також Швейцарія та Туреччина, які не входять до ЄС, загалом мають приблизно 2000 танків.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков розповів, яким чином Україна може отримати танки та чи можемо ми купити їх за програмою лендлізу.

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