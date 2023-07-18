Європейський суд з прав людини відмовив Росії щодо її позову проти України: на що скаржилась РФ

Росія закидала Україні "вбивства, викрадення та обмеження на використання російської мови". Однак жодних суттєвих доказів РФ так і не надала.

У вівторок, 18 липня, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) оголосив рішення у справі "Росія проти України", яку порушила сама РФ, і відмовив у задоволенні позовних вимог країни-агресорки у повному обсязі.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.

Так, 22 липня 2021 уряд Росії подав до ЄСПЛ позов за статтею 33 (міждержавні справи) Європейської конвенції з прав людини. Ця скарга Росії стала єдиною міждержавною скаргою проти України. Вона висунута за 10 групами звинувачень.

Зокрема, РФ закидала Україні нібито адміністративні практики "вбивств, викрадень, примусового переселення, втручання у виборче право, обмеженнях на використання російської мови та напади на російські посольства і консульства". У цій скарзі росіяни також спробували приписати Україні відповідальність за катастрофу авіалайнера MH17, тому що Україна "не закрила повітряний простір".

Москва також скаржилась на блокування Північно-Кримського каналу та просила ЄСПЛ застосувати тимчасові заходи, зокрема, зобов’язати Україну відновити подачу води до Криму та припинити "утиски" у використанні російської мови. Але суд одразу відмовив у цьому.

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У ЄСПЛ повідомили, що Росія не надала жодних доказів "серйозного ризику непоправної шкоди основоположним правам людини за Європейською конвенцією". Крім того, під час подання позову, всі документи, зокрема "докази" та сама заява, були подані російською мовою, хоча ЄСПЛ неодноразово надавав вказівки подати всі документи офіційними мовами його роботи, англійською або французькою.

"Важливе значення має добросовісна поведінка сторін провадження. А з березня 2022 року, коли Рада Європи виключила російську федерацію зі свого складу через повномасштабне вторгнення в Україну, вони взагалі перестали комунікувати з будь-якими органами цієї організації. Однак це не завадило ЄСПЛ прийняти рішення продовжити розглядати справи стосовно росії, які були у його провадженні, жодним чином не обмежуючи її права. ЄСПЛ дав чіткий сигнал, що здійснювати правосуддя він продовжить", - розповіла заступниця Міністра юстиції Ірина Мудра.

"Росія сплутала ЄСПЛ з шоу на російському телебаченні — у заяві до суду виклали усі міфи російської пропаганди. Зовсім безглуздим такий вчинок не назвеш — у них з'явився додатковий медіа-майданчик для промивання мізків та медіа-привід. Але з юридичної точки зору їх очікує неминуча поразка", — так тоді прокоментував подання позову Росією Міністр юстиції України Денис Малюська.

Тепер після ретельного дослідження Судом представлених росіянами матеріалів і доказів, а також враховуючи поведінку РФ та відсутність будь-якої співпраці від березня 2022 року, ЄСПЛ відмовив у задоволенні позову у повному обсязі та вилучив його з реєстру справ.

Нагадаємо, Україна, своєю чергою, також поскаржилася до Європейського суду з прав людини через злочини РФ. Так, Суд отримав позов 23 червня 2022 року та взяв його до розгляду.

Так, Україна звинувачує Росію в порушенні цілої низки прав, зафіксованих у Конвенції про захист прав людини та основних свобод. У позові Україна навела приклади масових та серйозних порушень прав людини, скоєних Росією під час воєнних дій. Україна звинувачує війська РФ та інші підконтрольній їй збройні формування у вбивстві, пораненні, затриманні або зникненні безвісти тисяч цивільних, а також руйнації сотні тисяч об'єктів власності. Серед звинувачень міститься й те, що мільйони людей змушені були залишити свої оселі в Україні.

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