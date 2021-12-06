Європейський суд з прав людини заборонив Польщі висилати мігрантів назад до Білорусі

Біженці просили ЄСПЛ не висилати їх назад до Білорусі.

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив рішення про заборону виселення мігрантів, які перебувають у Польщі, назад до Білорусі.

Про це йдеться на сайті ЄСПЛ.

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Як зазначається, суд розглянув 47 клопотань щодо застосування заходів через ситуаціїю з біженцями на кордоні Польщі та Білорусі. Майже всі вони подані проти Польщі, інші три проти Латвії та Литви. У ЄСПЛ відзначили, що у більшості клопотань заявники просили не надсилати їх назад до Білорусі.

"Суд застосував правило 39 і ухвалив, що заявники не повинні бути вислані з Польщі, якщо вони дійсно знаходяться на території Польщі", - додали в ЄСПЛ.

Правило 39 передбачає можливість застосування заходів, за якими суд має оперативно ухвалити рішення, обов'язкового до виконання.

Нагадаємо, ситуація з біженцями на кордоні Польщі та Білорусі загострилася від початку листопада 2021 року. У відповідь західні країни ввели нові санкції проти Білорусі. Санції вже запровадили Сполучені Штати, Британія, Канада та Євросоюз. До "чорних списків" потрапили десятки людей, яким заборонили в'їзд та заморозили їхні європейські рахунки. Під фінансові обмеження потрапили, зокрема, туристичні фірми, що організовували поїздки до Білорусі з Близького Сходу, а також готелі та авіакомпанії.

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