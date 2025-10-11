Європейський прихисток: скільки українських біженців в ЄС і де їх найбільше

В ЄС отримали прихисток майже 4,5 мільйона українських біженців / © ТСН.ua

На кінець літа 2025 року понад 4,37 мільйона громадян України, які вимушено залишили свої домівки через повномасштабну війну, отримали тимчасовий захист у країнах Європейського Союзу. Ця цифра продовжує повільно, але впевнено зростати щомісяця.

Про це свідчать оприлюднені дані статистичної служби Євросоюзу.

Десятки тисяч нових біженців і країна-лідер

Станом на 31 серпня 2025 року загальна кількість осіб, що отримали тимчасовий захист, зросла на 30 980 осіб (+0,7%) порівняно з кінцем липня. Це демонструє, що міграційні потоки не припиняються. Найбільшу динаміку зростання за серпень продемонстрували:

Німеччина (+6 800 осіб; +0.6%)

Чехія (+5 175 осіб; +1.4%)

Румунія (+2 370 осіб; +1.2%)

Саме Німеччина залишається абсолютним лідером за кількістю прийнятих українців. Майже третина від усіх зареєстрованих у ЄС біженців знайшла прихисток саме тут.

Трійка країн, які прийняли найбільшу кількість українських громадян, виглядає так:

Німеччина: 1 210 515 осіб (27,7% від загальної кількості ЄС) Польща: 995 925 осіб (22,8%) Чехія: 385 855 осіб (8,8%)

Де найбільша концентрація українців

Хоча Німеччина прийняла найбільше українців в абсолютних цифрах, навантаження на невеликі країни є значно вищим. Для оцінки цього використовується показник співвідношення біженців на 1 000 місцевих жителів. У середньому по ЄС цей показник становить 9,7 особи на тисячу, але в деяких країнах він значно вищий.

Трійка країн з найвищим показником навантаження:

Чехія: 35,4 особи на 1 000 мешканців

Польща: 27,3 особи на 1 000 мешканців

Естонія: 25,4 особи на 1 000 мешканців

Хто ці люди: демографічний зріз

Громадяни України складають понад 98,4% усіх осіб, які отримали тимчасовий захист у ЄС. Більшість із них — жінки та діти, що відповідає загальній динаміці міграції під час війни.

Демографічний розподіл на кінець серпня 2025 року такий:

Дорослі жінки: 44,6%

Неповнолітні (діти): 31,1% (майже третина)

Дорослі чоловіки: 24,3%

Нагадаємо, демограф Олександр Гладун припускає, що зараз в Україні чоловіків може бути більше, ніж жінок. Експерт пояснює це тим, що від початку широкомасштабного вторгнення за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців Україну покинули понад 6 мільйонів осіб, переважна більшість з яких — жінки та дівчата.