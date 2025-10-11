- Дата публікації
Європейський прихисток: скільки українських біженців в ЄС і де їх найбільше
Статистика Євростату свідчить, що майже 4,5 мільйона громадян України отримали тимчасовий захист в країнах Євросоюзу, при цьому майже третину з них прихистила одна держава.
На кінець літа 2025 року понад 4,37 мільйона громадян України, які вимушено залишили свої домівки через повномасштабну війну, отримали тимчасовий захист у країнах Європейського Союзу. Ця цифра продовжує повільно, але впевнено зростати щомісяця.
Про це свідчать оприлюднені дані статистичної служби Євросоюзу.
Десятки тисяч нових біженців і країна-лідер
Станом на 31 серпня 2025 року загальна кількість осіб, що отримали тимчасовий захист, зросла на 30 980 осіб (+0,7%) порівняно з кінцем липня. Це демонструє, що міграційні потоки не припиняються. Найбільшу динаміку зростання за серпень продемонстрували:
Німеччина (+6 800 осіб; +0.6%)
Чехія (+5 175 осіб; +1.4%)
Румунія (+2 370 осіб; +1.2%)
Саме Німеччина залишається абсолютним лідером за кількістю прийнятих українців. Майже третина від усіх зареєстрованих у ЄС біженців знайшла прихисток саме тут.
Трійка країн, які прийняли найбільшу кількість українських громадян, виглядає так:
Німеччина: 1 210 515 осіб (27,7% від загальної кількості ЄС)
Польща: 995 925 осіб (22,8%)
Чехія: 385 855 осіб (8,8%)
Де найбільша концентрація українців
Хоча Німеччина прийняла найбільше українців в абсолютних цифрах, навантаження на невеликі країни є значно вищим. Для оцінки цього використовується показник співвідношення біженців на 1 000 місцевих жителів. У середньому по ЄС цей показник становить 9,7 особи на тисячу, але в деяких країнах він значно вищий.
Трійка країн з найвищим показником навантаження:
Чехія: 35,4 особи на 1 000 мешканців
Польща: 27,3 особи на 1 000 мешканців
Естонія: 25,4 особи на 1 000 мешканців
Хто ці люди: демографічний зріз
Громадяни України складають понад 98,4% усіх осіб, які отримали тимчасовий захист у ЄС. Більшість із них — жінки та діти, що відповідає загальній динаміці міграції під час війни.
Демографічний розподіл на кінець серпня 2025 року такий:
Дорослі жінки: 44,6%
Неповнолітні (діти): 31,1% (майже третина)
Дорослі чоловіки: 24,3%
Нагадаємо, демограф Олександр Гладун припускає, що зараз в Україні чоловіків може бути більше, ніж жінок. Експерт пояснює це тим, що від початку широкомасштабного вторгнення за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців Україну покинули понад 6 мільйонів осіб, переважна більшість з яких — жінки та дівчата.