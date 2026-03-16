Європейські країни різко критикують заяву Де Вевера про відновлення енергопостачання з Росії / © Associated Press

Європейські посадовці розкритикували заяву прем’єр-міністра Бельгії Барта Де Вевера про необхідність домовитися з очільником РФ Володимиром Путіним, щоб покласти кінець війні в Україні та відновити постачання дешевої російської енергії до Європи.

Про це пише Bloomberg.

Зокрема міністри ЄС, серед яких шведська міністерка енергетики Ебба Буш та єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен, заявили, що Європа не буде купувати газ у Росії і не фінансуватиме її військову машину.

Самі бельгійські урядовці також критично відреагували на заяву Де Вевера. Заступник прем’єра та міністр закордонних справ Максим Прево підкреслив, що нормалізація відносин із Росією не є дипломатичним діалогом і може сприйматися як сигнал слабкості.

У коментарі газеті l’Echo, опублікованому в суботу, Де Вевер заявив, що Європа «має нормалізувати відносини з Росією та знову отримати доступ до дешевої енергії — це здоровий глузд», додаючи, що «за зачиненими дверима» європейські лідери нібито погоджуються з ним.

Європейські міністри різко відреагували на ці слова під час зустрічі у Брюсселі.

«Росія щотижня вбиває невинних людей в Україні. Ми не будемо купувати газ у Росії. Ми не будемо фінансувати її війну», — наголосила шведська міністерка енергетики Ебба Буш.

Вона заявила, якщо в умовах кризи повернутися до залежності від Росії, то буде повністю втрачено моральний компас.

Країни східного флангу Європи також різко відреагували на заяву Де Вевера. Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив Bloomberg TV, що «досвід показує: немає нічого дорожчого за дешеву російську нафту».

Хоча ЄС значно скоротив імпорт енергії з Росії після початку повномасштабного вторгнення, деякі постачання ще залишаються. Блок домовився поступово відмовитися від російського газу до 2027 року. Наступного місяця планується аналогічна заборона на залишковий імпорт російської нафти, що постачається до Угорщини та Словаччини.

«Ми занадто довго залежали від російської енергії, що дозволяло Путіну шантажувати нас. Ми рішуче налаштовані тримати курс у цих питаннях», — заявив єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен.

Заява Де Вевера: що відомо

Як пише видання, інтервенція лідера фламандської націоналістичної партії N-VA Де Вевера відбулася на тлі його опозиції до плану використати заморожені російські активи для допомоги Україні торік. У підсумку ЄС відмовився від цієї пропозиції, погодивши натомість кредит у 90 млрд євро для України, який зараз блокує Угорщина.

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево додав, що хоча Європа має вести дипломатію з Росією, «діалог — це не те саме, що нормалізація відносин. І це ключова різниця. Сьогодні Росія відмовляється від європейської присутності за столом переговорів і висуває максималістські вимоги».