Європі "краще взятися за розум": Трамп зробив гучну заяву про імміграцію

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Під час 5-денного візиту до Шотландії президент США Дональд Трамп заявив, що імміграція «вбиває Європу».

Про це йшлося у відповіді Дональда Трампа одному з журналістів в Шотландії.

«Щодо імміграції, вам краще взяти себе в руки. У вас більше не буде Європи», — сказав Трамп під час відповіді на запитання репортера на тему імміграції.

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Трамп також наголосив на необхідності зупинення «жахливого вторгнення до Європи, яке вже відбувається».

«Деякі лідери не дозволили б цьому статися. Вони не отримують належного визнання», — сказав він.

Проте імен цих лідерів Трамп не назвав, щоб не «бентежити» інших.

Як зазначає пресслужба, президент США в Шотландії відвідає поля для гольфу, що належать його родині, а також зустрінеться з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

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Фон дер Ляєн заявила, що вони «обговорять трансатлантичні відносини» протягом тижня, коли переговори активізувалися напередодні 1 серпня, крайнього терміну, встановленого Трампом, коли, за його словами, він запровадить 30% тарифи на імпорт з ЄС.

Тим часом держави-члени ЄС схвалили перелік власних контрзаходів, якщо не буде досягнуто угоди.

Зі свого боку, Трамп заявив 25 липня, що досягнення угоди з ЄС щодо торгівлі буде «найбільшою угодою з усіх, якщо ми її досягнемо».

«Зупиніть вітряки»

Президент США також скористався нагодою, щоб звернутися до вітроенергетики — відновлюваної енергетики, де використовують енергію вітру для виробництва електроенергії, заявивши, що Європа повинна «зупинити вітряки».

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«Ви руйнуєте свої країни… руйнуєте свої прекрасні поля та долини, і вбиваєте своїх птахів»», — наголосив Трамп.

Він і раніше неодноразово висловлював гостру неприязнь до вітрових турбін.

Водночас Трамп відомий своїм заперечуванням зміни клімату. Він часто оскаржує погляди та наукові висновки щодо того, що зелені джерела енергії можуть компенсувати вуглецевий слід основних світових економік, що сприяло загальному потеплінню планети, особливо останнім часом.

Немає жодних наукових доказів того, що енергія вітру може негативно впливати на флору чи фауну країни.

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Зазначимо, що організація Трампа з активами в трасті, яким керують його діти, отримала наказ покрити судові витрати уряду Шотландії після того, як адміністрація поля для гольфу в Абердинширі, що належить родині американського президента, подала позов щодо будівництва вітрової електростанції поблизу. Там стверджували, що вітряки нібито шкодять гравцям у гольф. Суд відхилив цей позов.

Тож, відомо, що впродовж 5 днів Трамп відвідає своє поле для гольфу в Абердинширі перед його відкриттям 13 серпня. Також він завітає на ще одне власне поле поблизу Тернберрі.

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