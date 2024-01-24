"Європі лишились лічені роки": на Заході шокували заявою про підготовку Путіна до нападу – огляд новин

У Збройних силах Норвегії заявили, що війна з Росією уже на порозі. На думку генерала Ейріка Крістофферсена, Європі лишились лічені роки, щоб підготуватися до нападу Путіна.

Коли у Кремлі будуть готові відкрити другий фронт і чому європейські політики раптово заговорили про війну з РФ – дивіться в ексклюзиві Артема Зябкіна TSN.UA.

"У НАТО є 3 роки"

Як стверджує генерал, зараз є вікно, яке триватиме два-три роки. Саме стільки часу, каже він, має НАТО, щоб підготуватися до можливого нападу Кремля. Росіяни виявились спритнішими, ніж могли уявити собі в Альянсі.

"Зараз є вікно, яке, можливо, триватиме один, два, можливо, три роки, коли ми повинні ще більше інвестувати в надійний захист. Але нам бракує часу. Я просто хочу це уточнити. Ми не знаємо, що буде з Росією через три роки. Нам важливо протистояти невизначеному та непередбачуваному світу з сильною національною обороною"

Росія відновлює військові запаси

За словами Крістофферсена, Росії вдалося перевести свою економіку на воєнні рейки. Кремль навіть навчився поповнювати свої арсенали – і тут йдеться не тільки про власне виробництво, а і про активну допомогу нової віхи зла: КНДР та Ірану. Попри санкції та часткову ізоляцію, саме завдяки "партнерам" РФ вдається швидко відновлювати та навіть нарощувати власну військову міць.

"Росія значно збільшила виробництво. Вона також співпрацює з такими країнами, як Іран і Північна Корея, а це означає, що ми можемо отримати більш швидке нарощування російської оборони, ніж те, що ми передбачали минулого року. Тож ми повинні використати час ефективно, щоб зміцнити нашу власну оборону"

Військові НАТО попереджають

Західні командири та лідери країн НАТО уже цілком серйозно готують власне населення до можливого конфлікту з РФ. Одним із перших публічно про війну, що насувається, заявив голова військового комітету Альянсу адмірал Роб Бауер. На його думку, Європа та й увесь Захід входить в нову епоху і це не "епоха миру".



"Ми маємо усвідомити, що те, що ми живемо в мирі – це не факт. І тому ми (НАТО – ред.) готуємося до конфлікту з Росією. Але дискусії набагато ширші. Це також промислова база, а також люди, які повинні розуміти, що вони відіграють певну роль"

Готують ліхтарики та радіо на батарейках

Дійшло й до того, що європейці не могли й уявити з часів Другої світової, але того, що так добре знають в Україні. Бауер закликав людей зібрати приладдя, яке допоможе у перші години війни.

"Готуватися до війни – гарна ідея. У будинку має бути вода, радіо на батарейках та ліхтарик на батарейках. Щоб ви могли пережити перші 36 годин"

А чи готове НАТО до російської навали? Питання відкрите. Наприклад, за словами президента України Володимира Зеленського, весь західний світ не виробляє достатньо артилерійських боєприпасів, щоб забезпечити український фронт. А це близько 1000 кілометрів активних бойових дій. А що буде, якщо цей фронт простягатиметься від Фінляндії до Туреччини? Напевно цього не знає ніхто.

Схоже, цю проблему розуміють у Німеччині. Тамтешній міністр оборони Борис Пісторіус заявляв, що його країна буде активно нарощувати виробництво зброї. У Берліні трохи оптимістичніші і не вважають російську загрозу аж такою нагальною – собі на підготовку там дають від 5 до 8 років.

На що здатна Росія?

Але на що реально здатна Росія? Військові експерти запевняють, що наразі уся російська військова потуга зосереджена в Україні, тож для відкриття нових фронтів Путіну потрібно значно збільшити армію. І у Кремлі цим займаються. 2 грудня 2023 року Путін підписав указ про збільшення Збройних сил РФ ще на 170 тисяч осіб, загальна ж кількість вояків перевалила за 1 мільйон 300 тисяч.

"Збільшення штатної чисельності Збройних Сил зумовлене зростанням загроз для нашої країни, пов'язаних з проведенням спеціальної військової операції та розширенням НАТО. Здійснюється нарощування об'єднаних збройних сил альянсу поблизу кордонів Росії, розгортання додаткових засобів ППО та ударних озброєнь".

Росіяни вже провокують НАТО?!

Не цураються росіяни відвертих провокацій. 17 січня у Кремлі вирішили провести військові навчання із застосуванням засобів радіоелектронної боротьби у Калінінградській області. І все було б нічого, якби через це майже повністю не зник сигнал GPS відразу в кількох країнах: Польщі, Естонії та навіть Фінляндії. За словами експертів, провокують рашисти навмисно з двох причин. По-перше, тренуються застосовувати систему РЕБ "Борисоглєбськ-2", яка теоретично може перекачувати і на фронт. А по-друге, грають м'язами перед європейцями, перевіряючи їх реакцію.

На здивування, першими на провокацію відреагували шведи. У Стокгольмі серйозно занепокоєні російською загрозою – оливи у вогонь підливає той факт, що Швеція ніяк не доєднається до НАТО. Збої у роботі GPS можуть бути передвісником початку гібридної війни проти Європи. За словами Йокіма Паасіківі, викладача військової стратегії шведського університету, це може бути початком неприємної ескалації.

Країни Балтії напоготові!

Найвідвертіші перед обличчям загрози як завжди балтійці. На Всесвітньому економічному форумі в Давосі президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що у планах Путіна відновлення Російської імперії кінця 19 століття: тоді рашисти тримали в їжакових рукавицях не тільки Україну та країни Балтії, але й Польщу.

"На жаль, ми часто на крок, а то й на два позаду Путіна, він знайде, як нас атакувати. Ми маємо діяти наперед. І часом бачу, що іноді колег з НАТО треба переконувати, що ми будемо бачити ще неприємніші речі, ніж побачили. Я можу погодитися з людьми, які багато говорили про те, що наша перша лінія оборони – це Україна. Ми краще дякуватимемо українцям, які воюють, аніж, можливо, їм довелося б дякувати нам”

Союзники ж поки не готові до повномасштабної війни. Про це каже литовський головком Вальдемарас Рупшис.

"Потужності військового виробництва збільшуються, але замовлення вони не покривають. Досягнення України також мають прямий вплив на нашу готовність, тому ми говоримо, що промислові потужності мають бути негайно збільшені"

Масштабні військові навчання НАТО

Але сказати, що НАТО зовсім не відповідає Росії не можна. 31 січня 2024 року стартують найбільші з часів Холодної війни військові навчання Steadfast Defender, які триватимуть на території Німеччини, Польщі та країн Балтії аж до травня. У тренуваннях візьмуть участь 90 тисяч військових.

Головна мета – відпрацювати оборону проти уявної країни-агресорки під назвою Occasus, схожої на Росію. Союзники відпрацюють 500 повітряних бойових операцій, щоб показати Кремлю, на що таки здатний Альянс.

"Альянс продемонструє свою здатність захистити євроатлантичний регіон шляхом перекидання сил з Північної Америки до Європи. Це буде наочна демонстрація трансатлантичної єдності та сили, а також рішучості продовжувати робити все необхідне для взаємного захисту наших спільних цінностей і заснованого на правилах міжнародного порядку", – каже Крістофер Каволі, головнокомандувач обєднаних сил НАТО в Європі.

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