Європі набридли "кульгаві качки" Макрон і Шольц, там піднімаються нові сили – Politico

Обидва лідери – і Франції, і Німеччини – не можуть впоратися із економічними проблемами, які лише збільшуються.

Європа стомилася від франко-німецького дуету, який задавав стратегію усього Євросоюзу. Інші країни хочуть отримати більше впливу на політику блоку.

Про це пише Politico.

У статті зазначається, що вісь Берлін-Париж вже тривалий час тріщить через розходження за низкою принципових питань – від енергетики до війни в Україні. Надійності цього політичного союзу загрожує також і особиста неприязнь між Макроном і Шольцом. Але для решти Європи справа навіть не у цих розбіжностях.

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"Новий ризик для Європи полягає в тому, що Шольц і Макрон все більше виглядають як "кульгаві качки" для своїх колег-лідерів ЄС – політично ослаблені на внутрішньому фронті та нездатні вселити впевненість у спільне бачення союзу", – пише Politico.

Обидва лідери – і Франції, і Німеччини – не можуть впоратися із економічними проблемами, які лише збільшуються. Обидва лідери втрачають позиции на електоральному полі, де в їхній тіні зростають ультраправі сили.

"Поєднання економічної слабкості, особистої холодності та політичної слабкості є токсичним – і критики кажуть, що це може серйозно підірвати їхній авторитет під час переговорів про найвищі посади після виборів до Європейського парламенту", – зазначає Politico.

Неназваний чиновник з Брюсселя, з яким поговорили журналісти, передбачає гучну поразку Макрона на виборах до Європарламента. Це поставить під сумнів здатність Парижа диктувати свою волю решті Євросоюзу.

"Поки Париж і Берлін стикаються з втратою впливу, інші лідери ЄС бачать можливість посилити свій вплив. На тлі війни в Україні та ослаблення франко-німецької осі такі люди, як прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, Кая Каллас з Естонії та Джорджія Мелоні з Італії, стали головними гравцями на арені ЄС", – наголошується у статті.

Нагадаємо, Кремль готує диверсії у ЄС і готовий "жертвувати" агентурою.

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