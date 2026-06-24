Європі радять готуватися до розпаду Росії: названо сценарій, якого бояться на Заході

Росії загрожує розпад через війну / © Associated Press

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Європейські держави повинні вже зараз готуватися до можливого сценарію розпаду Російської Федерації, ймовірність якого зростає в міру продовження війни проти України.

Таку думку висловив аналітик Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень (SCEEUS) та експерт Європейського політичного інституту в Києві (EPIK) Андреас Умланд в інтерв’ю агентству «Укрінформ».

За словами німецького політолога, нинішня політична система РФ має внутрішні структурні обмеження, які роблять її вразливою до масштабних криз.

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«Такі режими зазвичай мають обмежений життєвий цикл, тому що структурно нездатні генерувати інновації, виправляти власні патології або відкрито обговорювати внутрішні та зовнішні проблеми. Саме тому такі устрої зрештою руйнуються», — зазначив Умланд.

На думку аналітика, розв’язана Кремлем війна не лише виснажує ресурси Росії, а й загострює внутрішні суперечності всередині держави.

«Цією війною Путін грає з вогнем щодо власної країни. Вона створює дедалі більше внутрішніх напружень — між регіонами, між окупованими українськими територіями та старими, міжнародно визнаними територіями Росії, між Москвою і Санкт-Петербургом з одного боку та рештою так званої федерації — з іншого», — наголосив він.

Експерт вважає, що війна поступово підриває внутрішню стабільність РФ та посилює відцентрові процеси.

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Ризик розпаду РФ зростає щодня

Умланд наголосив, що наслідки нинішньої війни можуть вийти далеко за межі простої зміни політичного керівництва Росії.

«Чим усе це завершиться — передбачити важко. Але очевидно, що процес рухається не лише до зміни режиму. З кожним днем війни зростає ймовірність і розпаду держави», — заявив аналітик.

На його думку, європейські країни та їхні уряди мають враховувати такий сценарій під час стратегічного планування.

Захід повинен бути готовим до будь-якого розвитку подій

Експерт переконаний, що Європа повинна готуватися не лише до деокупації українських територій, а й до можливих масштабних змін усередині самої Росії.

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«Я вважаю, що ми маємо готуватися до такого сценарію — не лише до повернення окупованих українських територій під контроль Києва, а й до можливості того, що окремі російські регіони почнуть виходити зі складу федерації, що потенційно може призвести навіть до громадянської війни всередині Росії», — сказав Умланд.

Водночас він визнав, що багато західних політиків і дипломатів неохоче обговорюють подібні перспективи.

«Публічно багато політиків і дипломатів уникають цієї теми, оскільки побоюються, що сам факт обговорення розпаду може зробити його більш імовірним. Тут присутній певний елемент когнітивного дисонансу: люди просто не хочуть уявляти такий розвиток подій», — пояснив експерт.

Ядерний фактор не скасовує необхідності готуватися

За словами Умланда, одним із головних чинників, який стримує публічні дискусії про майбутнє РФ, залишається питання російського ядерного арсеналу.

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«Сьогодні існує схожий страх щодо можливого розпаду Російської Федерації, насамперед через питання ядерної зброї. Але навіть якщо цей сценарій і виглядає лячним, ігнорувати його стає дедалі важче», — зазначив він.

На переконання аналітика, війна проти України може стати одним із ключових каталізаторів масштабної кризи російської державності.

«Я вважаю, що війна є одним із ключових факторів, які штовхають Росію до кризи режиму й потенційно до кризи державності. Якщо військові невдачі супроводжуватимуться серйозною економічною кризою, то відцентрові тенденції всередині Росії можуть різко посилитися», — підсумував Умланд.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров несподівано заявив, що завершення війни, яку Кремль розв’язав в Україні, «можливо вирішити політико-дипломатичними методами».

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