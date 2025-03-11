Європі слід готуватись, що вона залишиться без захисту США — президент Чехії

Він закликав європейські країни шукати власні можливості для захисту.

Європа повинна вже готуватись до можливого сценарію, згідно з яким вона залишиться бер військової допомоги з боку Сполучених Штатів.

Таку думку висловив президент Чехії Петр Павел, інформує видання Novinky.

Чеський президент зауважив, що з огляду на зміну позицій США з низки важливих питань, Чехія та інші країни Європи повинні приділяти більше уваги власним можливостям захисту.

"Нашою перевагою буде продовження роботи в тісному альянсі зі США і підтримання функціонуючого трансатлантичного зв'язку", – вважає чеський президент.

Крім того, Павел підкреслив, що може настати момент, коли Європа не матиме можливості отримати військову допомогу від США.

"У такому випадку ми готові дуже інтенсивно працювати з країнами-однодумцями, щоб зберегти всі необхідні навички для забезпечення нашої оборони", – зазначив Павел.

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп руйнує довіру до США, штовхаючи Україну до капітуляції.

Ми раніше інформували, що у Німеччині зробили заяву про ядерну зброю.

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