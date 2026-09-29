Європі загрожують сильні зливи та повені: які країни опиняться під ударом стихії

Європу накриють сильні зливи: де прогнозують повені / © unsplash.com

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Над частиною Європи найближчими днями різко погіршиться погода. Через сильні дощі в окремих районах прогнозують підтоплення доріг і будинків, а також локальні раптові повені.

Про це повідомило польське видання DobraPogoda24.

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Негода очікується в період від 29 вересня до 3 жовтня. Під ударом опиняться Португалія, Іспанія та Франція, де сформується зона інтенсивних опадів. Причиною стане атмосферний фронт, пов’язаний з атлантичним циклоном.

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Найбільше дощів прогнозують на північному заході Португалії, у центральних, східних і північно-східних районах Іспанії, а також на півдні та південному сході Франції. Залежно від регіону там може випасти від 30 до 170 літрів води на квадратний метр.

Небезпека полягає в тому, що значний обсяг води може випасти протягом лише кількох годин. Крім того, окремі території можуть неодноразово потрапляти під сильні зливи. Через це зростає ймовірність швидкого накопичення води та підтоплень.

Найвищий ризик раптових повеней очікується в окремих районах південної та південно-східної Франції. Особливо вразливими будуть низинні й забудовані території з обмеженими можливостями для відведення великої кількості води.

Водночас значна частина центральної, північно-східної та південної Європи перебуватиме під впливом високого атмосферного тиску, тому там погода буде м’якою та спокійною.

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Нагадаємо, раніше синоптик Віталій Постригань повідомляв, що теплі осінні дні в Україні невдовзі зміняться відчутним похолоданням.

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