Європі загрожує хвиля замовних убивств: Путін готує новий рівень "тіньової війни"

Протистояння Росії та Європи / © ТСН.ua

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Президент Росії Володимир Путін може розширити кампанію диверсій і таємних операцій проти країн НАТО, включно з цілеспрямованими вбивствами на території Європи.

Про це пише британське видання Express, посилаючись на оцінки експертів із безпеки.

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За їхніми словами, Росія вже активно використовує інструменти гібридної війни — від диверсій та кібератак до підпалів, спроб саботажу й операцій проти об’єктів критичної інфраструктури. Експерти припускають, що наступним етапом можуть стати замовні вбивства людей, яких Москва вважатиме важливими цілями.

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На думку співрозмовників видання, російська влада намагається діяти в так званій «сірій зоні» — між відкритим воєнним протистоянням і прихованими операціями, що дозволяє Кремлю завдавати шкоди західним країнам, водночас уникаючи кроків, які могли б безпосередньо спровокувати застосування механізмів колективної оборони НАТО.

Німеччина стала однією з головних цілей

Одним із ключових напрямків російської активності експерти називають Німеччину. За даними Express, останніми тижнями біля українських вантажних літаків в аеропорту Лейпциг/Галле виявляли безпілотники з вибухівкою.

Один із таких пристроїв, за інформацією видання, влучив у літак, який прибував до аеропорту, після чого повітряному судну довелося змінити курс. Згодом ще один замінований дрон разом із детонатором нібито знайшли прив’язаним до дерева.

Німецька влада вже звинувачувала Росію в небезпечній поведінці та спробах завдати значної шкоди. На тлі цих інцидентів у країні також повідомляли про можливі диверсійні дії щодо енергетичної інфраструктури, урядових IT-систем, аеропортів та оборонних об’єктів.

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Колишній міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус раніше заявляв, що Німеччина перебуває під особливою увагою Кремля.

Керівники оборонних компаній можуть стати ціллю

Німецький депутат Родеріх Кізеветтер припустив, що російська кампанія може вийти за межі диверсій проти інфраструктури та перейти до атак на конкретних людей.

«Ми також, ймовірно, побачимо анонси вбивств високопоставлених представників нашої оборонної промисловості», — заявив він.

За словами Кізеветтера, Німеччина може зіткнутися зі зростанням державного тероризму на власній території. При цьому Москва, за його прогнозом, намагатиметься заперечувати свою причетність, хоча сліди таких операцій можуть вести до Росії.

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Західне джерело у сфері безпеки, яке цитує видання, порівняло нинішню ситуацію з «бомбою уповільненої дії». За його словами, якщо внаслідок подібної операції загинуть британські, німецькі чи французькі громадяни, це може кардинально змінити ставлення Заходу до російської гібридної війни.

Повторення сценарію «Новичка»

Загроза, за оцінками експертів, не обмежується Німеччиною. Колишній міністр оборони Великої Британії Тобіас Еллвуд заявив, що нове отруєння з використанням «Новичка» може бути лише питанням часу.

У коментарі Express він зазначив, що Росія стала фахівцем із ведення війни в «сірій зоні», поєднуючи кібератаки, саботаж, шантаж, дезінформацію та отруєння.

Еллвуд вважає, що Москва намагається не допустити прямої ескалації із Заходом, оскільки не зацікавлена у відкритому конфлікті з НАТО. Натомість Кремль може використовувати дешевші й менш очевидні методи впливу, спрямовані на економіку та суспільну стабільність європейських країн.

«Я думаю, що це лише питання часу, коли якась поважна особа, відома особистість чи хтось інший стане мішенню в черговому інциденті за сценарієм „Новичка“», — заявив Еллвуд.

Одним із найгучніших прикладів російських операцій на території Заходу залишається отруєння в британському Солсбері у 2018 році. Тоді колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новичок». Пізніше Дон Стерджесс померла після контакту з речовиною, яку залишили після замаху.

Саме цей випадок, за словами Еллвуда, демонструє, наскільки далеко Москва може зайти у проведенні прихованих операцій за межами Росії.

Росія використовує одноразових агентів

За даними розвідки, наведеними виданням, російські спецслужби дедалі активніше залучають одноразових виконавців, яких можуть вербувати через Telegram та оплачувати криптовалютою. Таких людей використовують для підпалів, диверсій на залізниці та інших операцій, що дозволяє російській стороні зберігати можливість заперечувати безпосередню причетність.

Express також згадує про зірвані змови проти керівників європейських оборонних підприємств, які виробляють продукцію для України. Серед таких випадків — ймовірна спроба замаху на керівника німецької компанії з виробництва безпілотників із використанням нервово-паралітичної речовини.

На думку Еллвуда, вразливість Британії та інших західних країн посилюється їхньою відкритістю. Російські спецслужби можуть використовувати людей, які через фінансові труднощі погоджуються виконувати завдання за гроші, не знаючи при цьому, хто насправді стоїть за операцією.

Москва випробовує «червоні лінії» НАТО

Експерти вважають, що російська кампанія має ширшу мету — перевірити готовність країн НАТО реагувати на атаки, які не підпадають під очевидний сценарій відкритої військової агресії.

Серед проявів цієї кампанії називають інциденти з безпілотниками в повітряному просторі країн Балтії та Румунії, диверсії із використанням посилок із вибухівкою, а також виявлення схованок зі зброєю.

У такій ситуації Кремль, як припускають експерти, намагається постійно залишатися поблизу межі, за якою НАТО могло б розцінити дії Росії як підставу для колективної відповіді за статтею 5 Північноатлантичного договору.

На тлі зростання кількості диверсійних інцидентів західні уряди посилюють заходи безпеки. Німеччина розширює можливості своїх розвідувальних структур, тоді як у Великій Британії дедалі частіше закликають готуватися до нової форми конфлікту.

Експерти попереджають: якщо західні країни не вироблять ефективнішої відповіді на російську «тіньову війну», приховані диверсії можуть поступово перетворитися на відкриті атаки проти конкретних людей, а наступною мішенню може стати відома публічна або політична особа.

Нагадаємо, Росія посилила таємну війну на європейському континенті та почала влаштовувати диверсії на оборонних заводах, складах і підприємствах, які виробляють дрони.

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