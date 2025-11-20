Європою шириться мутований штам мавпячої віспи: ВООЗ б’є на сполох

Вірус / © Pixabay

Реклама

У Європі зафіксовано різке зростання випадків зараження мутованим штамом мавпячої віспи. Цей варіант, відомий як clade 1b, вважається заразнішим, ніж той, що спричинив глобальний спалах 2022 року.

Про це пише The Telegraph.

Від кінця серпня в Іспанії, Нідерландах, Італії та Португалії зареєстровано щонайменше 46 випадків цього штаму. Для порівняння, за майже два роки до цього в регіоні було зафіксовано лише 29 випадків.

Реклама

Ситуація викликає занепокоєння у ВООЗ, оскільки вірус, який вперше з’явився у Демократичній Республіці Конго, дедалі частіше поширюється серед людей, які не мають ані історії подорожей до Африки, ані підтверджених контактів з інфікованими.

Консультант ВООЗ Іоанніс Карагіанніс підтвердив, що щонайменше 14 нових випадків були результатом локального передавання, зокрема всередині сімей.

«Ми фіксуємо місцеве поширення серед людей без історії подорожей, а також серед чоловіків, які мають секс з чоловіками», — зазначив Карагіанніс.

Троє заражених взагалі не мали жодних підтверджених контактів із хворими, що ускладнює відстеження шляхів поширення. Штам передається через тісний фізичний контакт, найчастіше — під час сексу.

Реклама

Штам clade 1b може викликати тяжчий перебіг хвороби, що включає лихоманку, сильні болі, висип із гнійними пухирями, а в деяких випадках — летальні наслідки. Цей штам також пов’язаний із серйозними ускладненнями у вагітних, включно з ризиком викидня.

У більшості європейських країн та Британії вакцина проти вірусу, яку вводять у двох дозах, рекомендована для:

гомосексуальних чоловіків;

медиків у високоризикових закладах;

людей, які мали близькі контакти з інфікованими.

Фахівці заявляють, що препарат забезпечує близько 80% захисту та значно пом’якшує перебіг хвороби в разі зараження.

Нагадаємо, в Україні фіксують зростання занепокоєння через поширення вірусу Коксакі — дуже заразного ентеровірусу, який переважно вражає дітей. Як повідомила представниця київського Центру контролю та профілактики МОЗ Наталія Гунченко, інфекція передається найчастіше повітряно-крапельним шляхом, а також через брудні руки.

Реклама

Переважно перебіг легкий, але можливі тяжкі форми. Характерні симптоми — висип на руках, ногах і в ротовій порожнині. Батьків закликають посилити гігієну для зниження ризиків.