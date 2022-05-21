Європою поширюється мавпяча віспа: небезпечну хворобу виявили уже в 11 країнах

Станом на 20 травня так звану хворобу "мавпяча віспа" виявили у 80 людей, 50 випадків зараження перебувають на стадії вивчення.

У ВООЗ попередили, що найближчими тижнями очікує збільшення кількості випадків захворювання в інших країнах.

Про це йдеться у заяві Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВОЗА).

"Вірус є ендемічним для деяких популяцій тварин у низці країн, що призводить до випадкових спалахів серед місцевих людей і мандрівників. Нещодавні спалахи, зареєстровані в 11 країнах, є нетиповими, оскільки трапляються в неендемічних країнах. ВООЗ співпрацює з ураженими країнами та іншими країнами, щоб розширити нагляд за хворобами, щоб знайти та підтримати людей, які можуть постраждати, а також надати рекомендації щодо того, як боротися з хворобою", - наголосили у ВООЗ.

Що відомо про хворобу

Так звана хвороба "мавпяча віспа" має інкубаційний період до 21 дня. Перші симптоми включають:

лихоманку,

головний біль,

м’язові болі,

біль у спині,

збільшення лімфатичних вузлів,

мороз,

виснаження.

Може виникнути висип, який часто починається на обличчі, а потім поширюється на інші частини тіла, включно з геніталіями.

Раніше цю хворобу виявили у Швеції, Італії, Великій Британії, США, Іспанії та Португалії, у Канаді. До цього списку додалися Нідерланди.

Нагадаємо, влітку 2021 року у мешканця Далласа у штаті Техас у США, який повернувся з Нігерії, підтвердили позитивний результат щодо інфікування рідкісною для людей мавпячою віспою.

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