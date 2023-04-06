Європою поширюється новий вид комарів, які переносять дуже серйозні захворювання - попередження ВООЗ

Проти жодної з трьох небезпечних вірусних хвороб, що передаються комарами, не існує вакцини.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попереджає, що комарі виду Aedes, які є переносниками таких вірусних захворювань як лихоманка Денге, лихоманка Зіка та чікунгунья, все частіше зустрічаються в південній Європі.

Про це повідомляє AFR.

Зміна клімату та підвищення температури в цих регіонах дозволили комахам легше розмножуватися, заявив представник ВООЗ у галузі тропічних хвороб доктор Раман Велайудхан.

ВООЗ попереджає, що збільшення кількості випадків лихоманки Денге та чікунгуньї, яке спостерігалося в останні місяці минулого року та в перші місяці поточного року в деяких країнах Південної Америки, може бути попередженням для південноєвропейських країн, таких як Іспанія, Франція, Італія, Греція чи Хорватія.

Високі температури, зафіксовані в європейських країнах у весняно-літні місяці, сприяють розмноженню комарів на континенті.

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Експерти ВООЗ нагадують, що на відміну від комарів- переносників малярії, які небезпечні вночі, комарі роду Aedes кусають людей вдень. Крім того, оскільки ці комарі можуть атакувати кількох людей в один день, це сприяє виникненню спалахів інфекції в районах з високою щільністю населення.

На сьогодні не існує вакцини проти жодної з трьох згаданих вірусних хвороб, що передаються комарами. Проте експерти ВООЗ вважають, що такі вакцини можна отримати, якщо активізувати дослідження.

Нагадаємо, загадкова інфекційна хвороба, яка викликає головний біль і лихоманку, вбила щонайменше п'ятьох людей у Танзанії на сході Африки.

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