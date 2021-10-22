Європою шириться чергова хвиля епідемії COVID-19: чи закриє ЄС кордони для мандрівників

Єврорада закликає до подальшої координації для сприяння вільному пересуванню в межах і в’їзду до ЄС.

Лідери Євросоюзу домовились координувати свої дії для сприяння вільним мандрівкам через кордони країн в межах самого ЄС та в’їзду до Євросоюзу, що буде забезпечуватися завдяки "ковід"-сертифікатам.

Про це йдеться у заяві Євроради за підсумками саміту лідерів 21 жовтня, пише "Європейська правда".

"З огляду на розвиток епідеміологічної ситуації, Єврорада закликає до подальшої координації для сприяння вільному пересуванню в межах і в’їзду до ЄС, та перегляду двох рекомендацій Євроради. Єврокомісію заохочують прискорити роботу щодо взаємного визнання "ковід"-сертифікатів з третіми країнами", - йдеться у спільній заяві.

Вони закликали також посилити боротьбу з дезінформацією щодо коронавірусу і вакцин - вбачаючи у цьому одну з причин того, чому частина жителів блоку не хочуть вакцинуватися, а в деяких країнах ситуація є дуже складною.

Лідери блоку зазначають, що для подальшого збільшення показників вакцинації у всьому ЄС, потрібно посилити зусилля для протидії сумнівам щодо вакцин, у тому числі дезінформації, зокрема у соцмережах. Потрібно залишатися пильними щодо появи та поширення потенційних нових варіантів вірусу.

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Також лідери висловлюють готовність і далі сприяти боротьби з пандемією у світі, в тому числі завдяки збільшенню доступності вакцини.

"Лідери закликають швидко усунути перешкоди для глобального розповсюдження вакцин і запрошують Єврокомісію і далі вести прямі перемовини з виробниками щодо цього. Це дозволить країнам-членам прискорити поставку вакцин у країни, які найбільше їх потребують. ЄС продовжить підтримувати виробництво і вакцинацію у країнах-партнерах", - йдеться у заяві.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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