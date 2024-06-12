Європою шириться лихоманка денге: комарів-збудників хвороби зафіксували в Україні

У Європі росте захворюваність лихоманкою денге, яку переносять комарі. Інвазивний вид комарів виявили у 13 країнах Європи, зокрема у Франції, Румунії, Угорщині, та навіть в анексованому Росією Криму.

Про це пише BBC.

Експерти пов’язують відкриття цих комах зі зростанням виявлених випадків захворювання на лихоманку денге в Європі. Як повідомили в Європейському центрі профілактики та контролю захворювань (ECDC), зміна клімату створює сприятливі умови для поширення азійського тигрового комара.

ECDC попередив, що міжнародні поїздки ще більше підвищать ризик нових спалахів у Європі.

Експерти радять людям позбавитись від застійної води із садів або балконів, де можуть розмножуватися комарі, і використовувати репеленти та москітні сітки вночі.

Азійський тигровий комар, aedes albopictus, який вважається найбільш інвазивним видом комарів у світі, зараз поширюється Європою зі свого південноєвропейського "базового табору".

Згідно з даними ECDC, його виявили в Австрії, Болгарії, Хорватії, Франції, Німеччині, Греції, Угорщині, Італії, Мальті, Португалії, Румунії, Словенії та Іспанії. Нещодавно комарів також зафіксували в Бельгії, Кіпрі, Чехії, Нідерландах і Словаччині.

На території України тигрових комарів виявляють від 2020-2021 років в анексованому Росією Криму. Північна межа їхнього поширення в Угорщині проходить зовсім поряд з українським Закарпаттям.

Тигрові комарі поширюють такі хвороби, як лихоманка денге, чікунгунья та вірус Зіка, які донедавна були зазвичай присутні лише в деяких частинах Африки, Азії та Америки.

Ще один комар, aedes aegypti, який є переносником жовтої лихоманки та інших захворювань, оселився на Кіпрі. Експерти кажуть, що його потенціал для поширення в інших частинах Європи викликає занепокоєння, враховуючи те, що ці комахи полюбляють ссати кров з людей і їхню здатність передавати хвороби.

Лихоманка денге починається з симптомів подібних до грипу, супроводжується висипаннями і збільшенням лімфатичних вузлів. Захворювання може привести до ускладнень, а в деяких випадках завершується смертю хворого.

Минулого року вісім випадків множинних інфекцій зафіксували у Франції, чотири в Італії та два в Іспанії.

Більшість європейських випадків є завезеними, що є відображенням пересування людей і торгівлі, при цьому кількість завезених випадків зросла майже до 5000 минулого року.

"Європа вже бачить, як зміна клімату створює більш сприятливі умови для поширення інвазивних комарів у районах, які раніше не страждали, і зараження більшої кількості людей такими хворобами, як денге", - сказала директорка ECDC Андреа Аммон.

"Збільшення міжнародних поїздок з ендемічних для лихоманки денге країн також збільшить ризик завезених випадків, а також неминуче ризик місцевих спалахів".

Пані Аммон радить людям вживати "заходів особистого захисту", додаючи, що "раннє виявлення випадків захворювання, своєчасне спостереження, подальші дослідження та заходи з підвищення обізнаності є першочерговими в регіонах Європи, які піддаються найбільшому ризику".

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), лихоманка денге є ендемічною у понад 100 країнах, минулого року зареєстровано понад шість мільйонів випадків захворювання та 7000 смертей. Найбільшу кількість випадків зафіксували в Бангладеш, Малайзії, Таїланді та В'єтнамі.

Нагадаємо, на початку 2024 року в країнах ЄС збільшилися випадки орнітозу – бактеріальної інфекції, яка також відома як "папугова лихоманка". ВООЗ повідомила про загибель людей.

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