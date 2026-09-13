Європу чекають «справжні труднощі» зимою: у Британії зробили моторошне попередження

Велика Британія / © Pexels

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Європа має бути готовою до «справжніх труднощів» цієї зими, якщо хоче продовжувати економічний тиск на Росію. Водночас стратегія підтримки України та санкцій проти Москви, за оцінкою Великої Британії, вже починає давати результати.

Про це заявив радник Великої Британії з національної безпеки Джонатан Пауелл під час конференції в Києві, повідомляє The Guardian.

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«Не можемо перетворити це на перевагу для Путіна»

Пауелл закликав європейські країни не послаблювати тиск на Росію, попри складну енергетичну ситуацію напередодні зими.

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За його словами, скорочення залежності Європи від російських енергоносіїв створює додаткові труднощі, однак країни мають їх витримати, щоб не дозволити Кремлю використати ситуацію на свою користь.

«Ми не можемо перетворити це на перевагу для Путіна», — сказав Пауелл.

Він наголосив, що тиск на російського президента Володимира Путіна «працює», а тому його необхідно продовжувати.

«Це вимагатиме від нас реальних труднощів і зусиль. Але нам доведеться з цим змиритися і продовжувати надавати Україні економічну, військову, політичну та дипломатичну підтримку», — заявив британський радник.

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Пауелл назвав ескалацію Росії «ознакою успіху»

За словами Пауелла, російська ескалація не обов’язково свідчить про провал стратегії Заходу.

Він заявив, що посилення атак та агресивна риторика Кремля можуть бути ознакою того, що санкції та інші заходи тиску нарешті починають впливати на Росію.

«Стратегія полягає в тому, щоб чинити достатній тиск, щоб [Путін] захотів розпочати переговори», — пояснив він.

«Я думаю, що ескалація, про яку ми чуємо розмови, не є проблемою, а ознакою успіху, бо те, що відбувається, — це тиск, який ми чинимо на Путіна, нарешті дає результати», — додав Пауелл.

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Європу чекає складна зима

Заяви британського посадовця пролунали на тлі російських ударів по українській енергетичній та іншій критичній інфраструктурі, а також підготовки Європи до зими.

ЄС значно скоротив залежність від російського газу після початку повномасштабної війни, однак повністю відмовитися від нього поки не вдалося.

Пауелл визнав, що Європі доведеться докласти значних зусиль, аби продовжувати підтримувати Україну та водночас витримувати економічні наслідки санкційної політики.

«Україна вже перемогла»

Попри складну ситуацію, Пауелл заявив, що має «вагомі підстави для оптимізму».

Він зазначив, що Україна продовжує утримувати фронт, завдавати ударів по військових об’єктах у глибокому тилу Росії, а європейська підтримка залишається стабільною.

Британський радник також зробив несподівано оптимістичну оцінку результатів війни.

За його словами, Україна «вже перемогла», оскільки Путін не зміг захопити всю країну, а вільна Україна зможе самостійно визначати своє майбутнє незалежно від можливих територіальних втрат.

«Анкориджський компроміс остаточно мертвий»

Пауелл також заявив, що так званий «Анкориджський компроміс», який передбачав можливу відмову України від частини територій та перспективи членства в НАТО, більше не є актуальним.

«Так званий Анкориджський компроміс остаточно мертвий. Ми можемо перестати хвилюватися з цього приводу. Він закінчився», — заявив він.

За словами радника, це відкриває можливість для пошуку шляхів до переговорного врегулювання без вимоги до України відмовитися від територій, які Росія не змогла захопити.

Пауелл: передбачити завершення війни — «гра для дурнів»

Радник британського прем’єр-міністра заявив, що передбачати конкретні терміни завершення війни недоцільно.

«Гра для дурнів» — так він назвав спроби визначити, коли саме закінчиться війна.

Водночас Пауелл вважає, що Росія зрештою може погодитися на серйозні переговори, якщо тиск на Кремль продовжуватиметься.

«Де ми найменше цього очікуємо, Путін буде готовий до переговорів… Головне — змусити його серйозно поставитися до цих переговорів. І я думаю, що ця стратегія починає працювати», — сказав він.

Британія закликає не припиняти контакти з Москвою

Пауелл також виступив за збереження каналів зв’язку з Кремлем, попри його різку оцінку російського лідера.

За його словами, США та Європа мають підтримувати контакти з Путіним, щоб уникнути неправильних розрахунків і чітко розуміти «червоні лінії» сторін.

«Ми не хочемо помилкових розрахунків — щоб вони не розуміли, де проходять наші червоні лінії. Ось чому я вважаю важливим, щоб ЦРУ також звернулося до Москви», — заявив британський радник.

Нагадаємо, Британія виділяє новий пакет оборони для України перед складною зимою. Він має включати ракети Patriot та інші засоби ППО.

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