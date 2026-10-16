Європу хочуть повністю закрити для російських туристів: скільки віз Москва може втратити

Візи для Росіян

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Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо закликав Європейський Союз повністю заборонити видачу туристичних віз громадянам Росії.

Про це повідомляє Gazeta.pl.

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Напередодні дводенного саміту Європейської ради Орпо заявив, що питання заборони туристичних віз для росіян має отримати подальший розвиток після зустрічі лідерів країн ЄС.

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За словами фінського прем’єра, торік громадяни Росії могли отримати загалом до 800 тисяч віз.

«Це величезна цифра», — заявив Орпо в середу під час виступу в парламенті у Гельсінкі.

Він також розкритикував практику деяких європейських держав, які продовжують видавати візи росіянам, назвавши її «нерозумною». Орпо наголосив, що це відбувається на тлі попереджень спецслужб і органів безпеки про гібридні загрози з боку Росії, а також уже зафіксованих диверсійних дій і спроб їх здійснення в Європі.

Які країни вже обмежили видачу віз росіянам

Обмеження на в’їзд громадян Росії до Шенгенської зони раніше запровадили, зокрема, країни Балтії, Польща, Чехія, Нідерланди, Данія та Швеція.

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Водночас найбільше віз росіянам і далі видають країни Південної Європи, насамперед Італія, Франція та Іспанія.

Кілька днів тому до заклику Фінляндії щодо припинення видачі туристичних віз росіянам приєдналася Естонія.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна наголосив, що вільні подорожі російських туристів Європою є неприйнятними на тлі російських атак на українські міста.

«Неприпустимо, щоб російські туристи могли вільно подорожувати Європою та користуватися європейськими свободами, коли Росія щодня бомбардує українські міста і гинуть невинні люди», — заявив Цахкна, якого цитує агентство BNS.

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Естонія закликає посилити візові обмеження

Очільник естонського МЗС закликав Єврокомісію та держави-члени ЄС не лише припинити видачу туристичних віз громадянам Росії, а й посилити загальну візову політику.

На його думку, обмеження мають стосуватися найближчого оточення Путіна, прихильників його політики, а також російських спортсменів і спортивних команд, які підтримують дії російського режиму.

Окремим пріоритетом Цахкна назвав якнайшвидшу заборону на в’їзд до ЄС для осіб, які воювали у складі російських збройних сил.

«Колишні російські військові становлять серйозну загрозу для безпеки всієї Європи. Це злочинці, яких Кремль може дедалі частіше використовувати для здійснення актів саботажу та дестабілізації в європейських країнах», — наголосив міністр.

За словами дипломатів ЄС, найближчою до практичного втілення є саме заборона на в’їзд для ветеранів війни проти України. Натомість запровадження загальної заборони на туристичні візи для росіян і обмежень на пересування дипломатів є складнішими питаннями.

Обговорення таких заходів триває в межах ширших зусиль Євросоюзу щодо посилення безпеки держав-членів.

Раніше повідомлялося, що Чорногорія від 1 листопада запроваджує візовий режим для громадян Росії та Білорусі.

Ми раніше інформували, що у 2025 році країни Євросоюзу видали громадянам Росії рекордну кількість шенгенських віз від початку повномасштабної війни проти України.

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