Гори снігу та заметілі сунуть на Європу: коли аномальна негода накриє континент

Снігопад (ілюстративне фото) / © Associated Press

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У другій половині листопада частину Європи можуть накрити сильні снігопади та заметілі. За актуальними прогнозами, в окремих районах очікують до 50 см снігу, а подекуди — навіть більше.

Про це йдеться в матеріалі Dobrapogoda24.

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Найсильніші зимові опади прогнозують у період від 13 до 20 листопада. Основними зонами снігопадів стануть Скандинавія та Альпи з прилеглими районами.

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У найближчі дні циклони з атмосферними фронтами принесуть до Європи не лише дощі, а й хвилі снігу. Після проходження опадів у частині регіонів може сформуватися стійкий сніговий покрив.

Де може випасти до 50 см снігу

Особливо інтенсивні снігопади очікують в Альпах на висотах приблизно 1300–1500 метрів. Сніг може опуститися й у нижчі райони.

Зона сильних опадів простягнеться від кордону Італії та Франції через південь і схід Швейцарії, північ Італії до південно-західної та центрально-західної Австрії.

У цих районах прогнозують від 10 до 50 см снігу, а вздовж головного хребта Альп його може випасти ще більше.

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Разом зі Скандинавією Альпійський регіон може стати одним із найбільш засніжених у Європі в другій половині листопада.

Дороги може засипати

Через сильні опади та заметілі у високогірних районах можливе суттєве ускладнення руху. На окремих ділянках дороги можуть бути частково або повністю засипані снігом, особливо на підйомах.

Цього разу сніг може не розтанути одразу. За прогнозами, після перших сильних опадів у горах почне формуватися постійний сніговий покрив, який надалі збільшуватиметься під час наступних хвиль негоди.

Сніг прогнозують і в Польщі. Перші опади можливі вже 13 листопада на півдні та південному сході країни, переважно у передгір’ях і горах. 14 листопада локальний сніг можливий також на півночі.

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Наступну хвилю зимових опадів у регіоні попередньо прогнозують приблизно на 20–24 листопада, однак ці строки ще можуть змінюватися.

Європу також накриває сильне похолодання

Разом зі снігопадами частину Європи накриє й хвиля сильного холоду. Найнижчі температури очікуються у Скандинавії, куди надходитиме арктичне повітря.

У Норвегії, Швеції та Фінляндії вночі прогнозують від -10° до -21°, а місцями біля поверхні землі — до -25°. Найсильніше похолодання очікують у період 11–15 листопада.

Водночас для Східної Європи, зокрема України, у цьому прогнозі тривалої хвилі сильних морозів не передбачають. Холодне повітря надходитиме переважно короткочасно.

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