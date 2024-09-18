Європу накрила масштабна повінь: велика вода загрожує одному із найпопулярніших серед українців міст

Місцева влада очікує, що пік води у Вроцлаві досягне у четвер, 19 вересня.
Масштабна повінь, яка на вихідних накрила Східну Європу, наближається до польського Вроцлава - одного із найпопулярніших серед українців міст.
Про це інформує Reuters.
Зазначається, що місцева влада очікує, що пік води у Вроцлаві досягне у четвер, 19 вересня. На станції вимірювання рівня води поблизу Вроцлава, на берегах річки Одер. уже значно перевищив рівень тривоги.
Жителі міста готуються до великої води. Людей укріпили береги річок і захистили будівлі мішками із піском, а південніше солдати збудували стіни із мішків з піском.
"Ми зосереджуємося на тому, щоб Одер залишився в берегах. Нас чекає дуже важкий десяток годин", - заявив міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк.
Міністерство оборони Польщі повідомило, що понад 14 000 солдатів було направлено до постраждалих від повеней регіонів. У відомстві додали, що збройні сили використовують гелікоптери для евакуації людей і посилення захисту від повеней, а безпілотники контролюють ситуацію зверху.
Нагадаємо, Європу накрила потужна повінь. Синоптики прокоментували, чи загрожує Україні така ж стихія.
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