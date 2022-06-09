Європу накрила негода: Німеччину засипало градом, а у французьку Ейфелеву вежу вдарила блискавка (відео)

На початку червня Німеччину та Францію "засніжило", як у січні.

Німеччина і Франція потерпають від негоди.

Як повідомляє Аccuweather, містечко Вайлер-Зіммерберг, що на півдні Німеччини, на початку літа на кілька годин немов перенеслося у зиму.

"Унаслідок сильних грозових дощів 5 червня його настільки рясно засипало градом, що вулиці міста виглядали вкритими снігом", - повідомляють у виданні.

На більшій частині Європи вирує негода. За кілька годин на вулицях назбиралося близько 50 см граду.

Місцеві мешканці зняли чимало фото та відео, де трактори та люди розчищають град так само як і сніг взимку. Якщо не брати до уваги зелені рослини довкола та не знати, що відбулося насправді, буде важко здогадатися, що це початок літа.

"Однак, температура повітря все ж була літньою – 21 °C, тож град і сам досить швидко розтанув", - додають свідки.

Довелося розчищати град за допомогою тракторів.

Грози зафільмували й у Франції.

Поблизу міста Клермон-Ферран також падав величезний град – він сягав кількох сантиметрів у діаметрі.

Фото: Кулік Бертран

Град побив містянам автівки та дахи будівель.

У знамениту Ейфелеву вежу кілька разів вдарила блискавка.

Нагадаємо, що жительку Самбірського району госпіталізували після укусу змії в ногу.

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