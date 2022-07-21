Європу накрила рекордна спека: теплові хвилі видно з космосу

Спека в Європі цього літа лише посилює поширення посух, що з'явилися унаслідок зменшення кількості дощів узимку та навесні.

Супутникові дані показують, що ризик лісових пожеж і пошкодження ґрунту лише зростає через те, що в багатьох країнах уже було побито температурні літні рекорди.

Про це повідомляє Space.

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Територія Європи завжди зазнає більшого підвищення температури особливо у літній період, ніж інші регіони планети. Це відбувається через глобальне потепління, викликане змінами клімату.

Наприклад, у Великій Британії, де завжди буває звичайне тепле літо без екстремальної спеки, 19 липня було зафіксовано температуру, яка перевищила 40 градусів Цельсія. У країні також випустили перше в історії червоне попередження про екстремальні температурні умови. Через це в країні вже змінюють розклад рух залізничного транспорту, уроків у школах, а також обмежується прийом не ургентних пацієнтів у лікарнях.

В Агентстві з безпеки охорони здоров'я Великої Британії попереджають лікарів, що смерть через перегрівання може бути й у здорових людей.

Фото: Associated Press

В Італії, Франції та Іспанії все ще продовжують боротьбу з масштабними лісовими пожежами, які виникли раніше у липні через рекордно високі температури. Але вчені прогнозують появу нових вогнищ займання і це стосується Великої Британії, де ризик появи лісових пожеж є найвищим.

За даними, які вчені отримали із супутників, у Франції, Іспанії та Португалії за останні 10 днів майже 400 кв. км. територій були охоплені пожежами і тенденція до виникнення нових пожеж усе ще висока.

У Франції зафіксували температуру близько 40 градусів за Цельсієм, і наступного тижня очікується ще більша спека.

Раніше стало відомо, що аномальна спека в Європі призвела до дискусій, чи є це нормальним станом для літа, чи ж ми спостерігаємо наслідки кліматичних змін. Учені кажуть, що такого повторення теплових хвиль раніше не було. І, очевидно, європейцям треба звикати, що й надалі влітку буде виснажлива спека.

Європа горить: спека спровокувала масштабні лісові пожежі

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